Xosé Luís Méndez Ferrín. - RAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su pesar por la muerte del escritor y pensador nacionalista Xosé Luís Méndez Ferrín, que ha fallecido esta madrugada a los 88 años de edad.

En un mensaje en la red social 'X', el titular del Gobierno gallego ha enviado su "más sentido pésame" para la familia y seres queridos del que fuera también presidente de la Real Academia Galega (RAG) entre 2010 y 2013.

"La obra de Xosé Luís Méndez Ferrín ya forma parte de la historia de nuestras letras", ha subrayado Alfonso Rueda de una figura que deja obras clave de la literatura gallega como 'Con pólvora e magnolias' (1976) y que fue propuesto en varias ocasiones como candidato al Premio Nobel.