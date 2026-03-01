Rueda ve un "antes y después" en el tratamiento del cáncer con el acelerador de protones: "Es ya una realidad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Centro de Protonterapia de Galicia. - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que el acelerador de protones Proteus One del Centro de Protonterapia "marcará un antes y un después en el tratamiento de cáncer en Galicia". "Es ya una realidad", celebra en un vídeo difundido en sus redes sociales este domingo, que muestra parte de las instalaciones.

"Es una infraestructura potente e innvoadora; y no estamos en Houston, estamos en Galicia", añade Rueda. El titular del Gobierno gallego, junto al conselleiro de Sanidade, los radiofísicos responsables de la puesta en marcha del proyecto y técnicos de la empresa IBA, ha visitado recientemente la zona del búnker del centro.

Allí está situado el acelerador de protones, que ya está instalado. Este equipo, financiado por la Fundación Amancio Ortega con una inversión de 28 millones de euros, es actualmente "el primero de toda España", según remarca la Xunta.

La visita permitió a Rueda ver el acelerador antes de que sea cubierto y comiencen las pruebas con el manojo de protones. El presidente defiende este proyecto autonómico como "uno de los mayores hitos" en medicina oncológica de precisión.

La Xunta prevé comenzar a tratar los primeros pacientes a finales de 2026 o principios de 2027, tanto gallegos como procedentes de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, con una capacidad estimada de 250 personas al año. El centro estará especialmente enfocado en pacientes oncológicos con alta expectativa de supervivencia, con atención destacada a la población infantil.