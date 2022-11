Rueda ve "desafortunado" el comunicado del Colegio de Médicos de Pontevedra y duda que sea la opinión general

Alega que 200 nuevas plazas MIR no son suficientes e ironiza con que crearlas sea posible si lo plantea el "socio preferentísimo" Bildu

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado este jueves por "desafortunado" el comunicado emitido por el Colegio de Médicos de Pontevedra en el que la entidad trasladaba su intención de romper relaciones con la Consellería de Sanidade por la gestión en el área del departamento que dirige Julio García Comesaña.

A preguntas de los medios tras el Consello de la Xunta, Rueda ha replicado que es "uno de los cuatro" colegios que hay en Galicia e, incluso en este contexto, ha asegurado que tiene "dudas" de que el comunicado plasme la "opinión" de "todos" los facultativos pontevedreses.

En todo caso, ha recordado que hay una reunión con los representantes de los médicos convocada para el próximo martes 29 y ha augurado que en la misma se verá que "las posturas están más próximas de lo que parece".

Dicho esto, ha insistido en que no comparte "el tono" ni el "contenido" del comunicado del Colegio pontevedrés, que ha tildado de "desafortunado".

PLAZAS MIR POR EL APOYO A LOS PGE

En el ámbito sanitario, Rueda también ha sido preguntado por el acuerdo en base al que Bildu ha justificado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que incorpora, entre otras cuestiones, el incremento de 200 nuevas plazas MIR.

"No conocemos más que lo que anuncia Bildu, socio preferentísimo del Gobierno", ha dicho Rueda, quien ha incidido en que, de ser así, aún siendo "insuficiente", la decisión iría "en el sentido acertado".

Pero en un contexto de falta de médicos, ha recordado que Galicia y otras comunidades reivindicaron el aumento y que se plantease de forma conjunta recibiendo la negativa del Gobierno. "Parece que a cambio de un apoyo en los presupuestos lo que era imposible se vuelve perfectamente posible", se ha quejado.

Dicho esto, ha esgrimido que si las plazas nuevas que se van a crear son 200 "no es suficiente" y que "hacen falta 1.000 plazas como mínimo durante cuatro años", para concluir que mientras no haya una "implicación" real por parte del Gobierno central la situación "no se va a solucionar".