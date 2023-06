Rueda ve "inexplicable" que el Gobierno no pidiese fondos a la UE para el Corredor Noroeste: "Así no podemos seguir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tachado de "increíble" e "inexplicable" que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no solicitase fondos europeos para el Corredor Atlántico Noroeste. "Así no podemos seguir", ha aseverado el presidente gallego, quien ha relacionado esta actitud del Gobierno central con una estrategia de "perjudicar las expectativas electorales" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado este sábado al ser preguntado por los medios, en un acto en Oroso (A Coruña), sobre una información que publica 'Faro de Vigo' y que confirma que Transportes no presentó proyectos específicos del Noroeste a este programa de la Comisión Europea --que el jueves confirmaba un reparto de 6.200 millones de euros-- porque, según alega, dará prioridad a otras líneas de financiación comunitarias.

"Si no se pide, no se puede dar". Así lo ha resumido Alfonso Rueda, para seguidamente calificar de "inexplicable esta actitud" del Ejecutivo de la que sospecha que "probablemente" busca "perjudicar" a Feijóo, expresidente gallego, de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

"Ya me gustaría estar diciendo que el Gobierno central mira por Galicia y consigue cosas, pero un día sí y otro también nos demuestra que no es así y, por lo tanto, creo que así no podemos seguir", ha sentenciado el titular de la Xunta.

Además, Rueda ha recordado que este asunto implica a tres comunidades autónomas, una de ellas gobernada por un presidente socialista (Asturias), y ha recordado cómo a finales de enero de este año, coincidiendo con una cumbre entre estos tres territorios celebrada en Santiago, el Ministerio anunciaba el nombramiento de José Antonio Sebastián como comisionado para el Corredor Atlántico del Noroeste.

"El Gobierno respondió a la media hora nombrando un comisionado al que nunca más volvimos a ver, que no tuvo tiempo en seis meses para reunirse conmigo ni con ningún representante de la Xunta y que no dio ni una buena noticia ni hizo absolutamente nada", ha esgrimido el presidente gallego.

En este contexto, ha censurado que no fuese "capaz ni de presentar ningún proyecto, ninguna petición, cuando hay tanto dinero para repartir" y cuando Europa "está apostando por este tipo de infraestructuras". "Es inexplicable", ha reiterado Rueda.