Rueda ve "lógico" que, "con muchos menos efectivos", la policía adscrita no pueda colaborar con el Viogén

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Medio Rural, María José Gómez, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 09/12/25. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que es "absolutamente lógico" pensar que la Unidad de Policía Adscrita (UPA) gallega, "con muchos menos efectivos", no pueda realizar labores de protección a las víctimas de violencia de género.

Así ha respondido a preguntas de los medios tras la reunión semanal de su equipo de Gobierno, después de que la semana pasada, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advirtiese de que si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita dejará de prestar otras funciones "que no sean de competencia autonómica" como, ejemplificó, la protección de víctimas de violencia machista.

Según ha denunciado este martes Alfonso Rueda, la UPA "pierde efectivos durante los últimos años", algo que, ha apuntado, la Xunta ha puesto de manifiesto ante el Ministerio del Interior.

Asimismo, ha destacado que la colaboración de la UPA en el sistema Viogén viene de 2016, "cuando la unidad tenía más efectivos de los que hay ahora", subrayando que Galicia es "la única comunidad autónoma que colabora" con este sistema.

"Fue en aquel momento, mostrando la sensibilidad de la Xunta, la misma que tenemos ahora con esta cuestión, cuando la Unidad tenía muchos más efectivos, y decidimos adherirnos", ha remarcado.

En estos momentos, "con muchos menos efectivos", Rueda ve "absolutamente lógico pensar" que no se pueda prestar este servicio. Así, ha recordado que él mismo fue a Madrid a principios de año a una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien, ha asegurado, le trasladó esta cuestión.

"El ministro en aquel momento pidió discreción", ha expuesto Rueda antes de criticar que Marlaska "había anunciado dos meses antes que iba a aumentar los efectivos de la UPA". "Pasaron los meses y nada supimos", ha lamentado.

En este contexto, el titular del Ejecutivo autonómico ha defendido que la Xunta quiere "hacer bien las competencias que presta la UPA en Galicia", pero "si no hay efectivos" cree que "todo el mundo entiende que vuelve a pasar".

"Queremos hacerlo, planteamos una solución al Ministerio, pero por lo que sea no les interesa, no sé si porque no le dan la suficiente importancia o por razones políticas. Aquí la buena fe y la intención de intentar hacerlo bien de la Xunta está fuera de toda duda en un tema tan importante como este", ha reivindicado.