Rueda viajará a Suiza la próxima semana para encontrarse con la colectividad gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en la inauguración de la nueva sala de espera de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazará el próximo sábado 14 de marzo a Suiza para mantener un encuentro con la colectividad gallega, según han avanzado fuentes de Presidencia del Gobierno gallego.

En concreto, se reunirá con representantes de las entidades radicadas en el país y, además, asistirá al encuentro en Zúrich 'Galicia Calidade', que la Administración autonómica organiza en colaboración con la asociación As Xeitosiñas con motivo de su 45 aniversario.

Se trata de un evento que combina música, gastronomía y cultura desde las 17.00 hasta las 22.00 horas. Contará con diferentes actuaciones musicales --entre ellas, la orquesta París de Noia-- e incluye una cena especial con productos gallegos. Las 1.000 entradas a distribuir ya se han agotado.

La Xunta inscribe la visita en el "contacto fluido" que mantiene con las entidades gallegas del exterior, que ejercen un papel fundamental en sus comunidades y a la hora de mantener vivo el vínculo con el Galicia. "Ese compromiso de la Xunta se refleja a través de visitas y reuniones, pero también en ayudas a la colectividad o iniciativas como 'Galicia Retorna'", añade.

ENCUENTRO CON ISABEL DOBARRO

Por otra parte, Rueda ha mantenido una reunión esta semana con la pianista Isabel Dobarro para felicitarla en persona por su Grammy latino. La pianista compostelana recibió el premio a Mejor Álbum de Música Clásica el 12 de noviembre por su trabajo 'Kaleidoscope'. Es la primera en ganar en esta categoría y la cuarta en hacerlo de forma general.

En el encuentro, el presidente le trasladó a Dobarro el interés de la Xunta por "continuar trabajando en que la música sea una herramienta con himanto social y cada vez más igualitaria" y la invató a trabajar conjuntamente en eventos del Xacobeo 2027.