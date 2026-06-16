Rueda vincula el absentismo con el "comportamiento de algunos trabajadores: "Resta competitividad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZON @ XUNTA

A CORUÑA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a calificar como "un problema" el absentismo laboral, una cuestión que, ha dicho, "resta competitividad" por lo que ha incidido en la necesidad de abordar esta cuestión tras las medidas anunciadas a este respecto por la Xunta.

"Es un problema complejo, pero también hay una parte que no depende solo de cómo funciona la administracion, depende del comportamiento de algunos trabajadores", ha apostillado para rechazar que esta cuestión obedezca a un "invento" del Gobierno gallego.

Ha sido en el foro organizado por El Español y Quincemil bajo el título 'La Galicia que viene' con presencia, entre otras autoridades, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, y la alcaldesa herculina, Inés Rey.

Ante los asistentes, Rueda ha insistido en la cooperación entre administraciones, al tiempo que ha apuntado a los retos en Galicia, "que se basan en aprovechar nuestro potencial", ha aseverado sobre los recursos existentes en la comunidad autónoma para generar energía y que sea utilizada por las industrias.

Con cuestionamiento al "bloqueo absurdo, antijurídico" de decisiones en el seno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la implantación de determinados proyectos eólicos, ha reivindicado la "estabilidad institucional" que, ha añadido, ofrece Galicia.

Por otra parte, ha incidido en la necesidad de apostar por el I+D y materializarlo "en inversiones", mientras que ha reivindicado un "alto nivel" en sanidad pública, en educación y en políticas sociales en Galicia, con demanda al Gobierno central de financiación. Por último, ha aludido al Xacobeo 2027, "el gran escaparate de Galicia".

LIDERAR EL CRECIMIENTO

A su vez, el delegado del Gobierno ha reivindicado que Galicia está llamada a "liderar" la transformación económica en España, en alusión a las transferencias estatales a la comunidad autónoma. "Apuesta sin precedentes para que avance", ha manifestado en alusión a actuaciones también en infraestructuras.

Mientras, Formoso ha apelado a una "reflexión conjunta" en temas como la implantación de la eólica, con críticas a la postura del BNG, y con demanda de abordar, desde el diálogo, "temas que son del país".

A su vez, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha hecho referencia al "empuje y dinamismo" que tiene la ciudad y su área metropolitana. "Solo en nuestra área se genera el 38% de la facturación empresarial", ha citado. Por otra parte, ha fijado como reto "dar soluciones a la vivienda" con un "trabajo conjunto".

Por su parte, el presidente ejecutivo y director de El Español, Pedro J. Ramírez, ha apelado al "espíritu de la Transición" al defender el "diálogo" entre representantes institucionales de distinto color político, al tiempo que ha destacado la situación económica en Galicia.