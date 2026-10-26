Rueda zanja la segunda remodelación del mandato con una mudanza competencial y el ascenso de un técnico al que conoce

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha decidido finalmente mover dos piezas para la que constituye su segunda remodelación de Gobierno en lo que va de mandato, aunque mantiene sin tocar los departamentos que creó en 2024 y estructura en la que la docena de conselleiros que le acompañan están en clave de igualdad, dado que sigue sin crear vicepresidencias.

La salida de Fabiola García para ir en la lista del PP por A Coruña para el Congreso de los Diputados ha provocado un cambio que el jefe del Ejecutivo ha solventado con la mudanza competencial de una de sus conselleiras más veteranas, Ángeles Vázquez, que asumirá la cartera de Política Social e Igualdade; y el ascenso de un perfil técnico, Nicolás Vázquez Iglesias, que ha trabajado con él y que jugó un papel clave en las negociaciones para la instalación de SAIC en Ferrolterra.

Este martes, tanto Ángeles Vázquez como su nuevo compañero tomarán posesión de sus cargos en el Pazo de Raxoi, y estarán legitimados para sentarse con sus nuevas responsabilidades en un Consello de la Xunta que sumará a ocho hombres, incluido Rueda, y cinco mujeres. Una composición idéntica a la que el presidente selló en el primer gobierno '100% Rueda', el que conformó tras revalidar la mayoría absoluta en febrero de 2024.

No en vano, esta remodelación --cuyo alcance el presidente dio a entender desde la semana pasada que sería limitado porque está "satisfecho" con su Ejecutivo y cree que "funciona perfectamente-- es la segunda del mandato, tras la que supuso la dimisión de Alfonso Villares, ahora delegado territorial de la Xunta en Lugo, en junio de 2025.

Villares, quien ejercía como conselleiro do Mar, abandonó la Xunta al trascender que estaba siendo investigado a raíz de una denuncia de agresión sexual por parte de una conocida presentadora, que fue archivada. Le dejó la cartera del departamento autonómico que gestiona los asuntos pesqueros a Marta Villaverde.

DE NUEVO LAS LISTAS LE OBLIGAN A CAMBIAR

Pero, remontándose a la primavera del año 2022, cuando Rueda tomó las riendas de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, tras su salto a la política estatal, esta es la tercera vez que se ve obligado a acometer un cambio en su Ejecutivo.

Y en esta ocasión, el detonante es idéntico al que forzó su primera remodelación como presidente en junio de 2023: las listas a unas elecciones generales en las que Feijóo es candidato a La Moncloa. Entonces, el de Os Peares decidió sumar a las listas a Francisco Conde y a Rosa Quintana, quienes habían sido sus titulares de las carteras de Economía y Mar.

LE HUBIERA GUSTADO QUE GARCÍA SE SENTASE HOY EN EL CONSELLO

Ahora, es Fabiola García la que ha abandonado su asiento en el Consello de la Xunta que cada lunes se reúne en San Caetano para concurrir de dos al Congreso, tras el secretario general del PP, Miguel Tellado, por la circunscripción de A Coruña. Lo hizo este domingo por razones de seguridad jurídica (para esquivar cualquier tipo de problema en el registro de la lista popular).

Lo verbalizó el presidente gallego en una rueda de prensa en la que fue preguntado reiteradamente sobre los relevos y dio la primera pista de lo que, pocos minutos después de que terminase su intervención posterior al Consello de la pista, certificaría un comunicado: se le escapó hablar de "tomas de posesión", en plural.

Pero también explicó que retrasó los cambios porque le hubiera gustado que García se sentase este lunes todavía en el Consello de la Xunta. Finalmente, para evitar cualquier duda jurídica que pudiese entorpecer su inclusión en las candidaturas se decidió que cesase el domingo.

En un escenario en el que están discurriendo las comparecencias para explicar las cuentas de los distintos departamentos autonómicos, se ha notificado que la del nuevo responsable de Política Social, que inicialmente estaba prevista para este martes 27 de octubre, quedará aplazada al próximo 2 de noviembre a las 17,30 horas.

AÚN QUEDAN CONSELLEIROS QUE FEIJÓO NOMBRÓ POR PRIMERA VEZ

García (Ribeira --A Coruña--, 1985) era la más joven del Gobierno gallego pero también contaba con una de las trayectorias más amplias en un Ejecutivo donde permanecen aún varios conselleiros que entraron en el Gobierno de la mano de Feijóo y que Rueda ha decidido mantener.

Es el caso del hoy conselleiro de Emprego, José González, que forma parte del Ejecutivo también desde 2018; mientras que el titular de Facenda, Miguel Corgos, fue nombrado en 2021 conselleiro de Facenda, tras el fallecimiento de su antecesor, Valeriano Martínez. Los más veteranos, junto al propio Rueda, son Román Rodríguez, con la cartera de Educación, y la propia Ángeles Vázquez, dado que ambos entraron en la Xunta en 2015.

NICOLÁS VÁZQUEZ: ASCENSO DE UN PERFIL TÉCNICO

Nicolás Vázquez Iglesias (Lugo, 1974) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela y en Ingeniería Industrial por la UNED. En el sector privado, trabajó como consultor en sistemas de información. Entre 2001 y 2015 desempeñó diversas funciones en el Instituto Enerxético de Galicia.

Desde 2015 es funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de ingenieros industriales. Entre noviembre de ese año y septiembre de 2020 desempeñó la responsabilidad de vicesecretario xeral en la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que, con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, dirigía Rueda.

En septiembre de 2020 fue nombrado secretario xeral técnico de la Consellería do Medio Rural, cargo que ocupó hasta que en junio de 2023 fue nombrado secretario xeral de Industria en la Consellería de Economía e Industria y en mayo de 2024 asumió también competencias en Desenvolvemento Enerxético.

Su papel técnico en las negociaciones para la instalación del gigante chino SAIC en Ferrolterra ha sido relevante, según fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press, que también inciden en que, si bien ahora dependía del departamento autonómico que lidera María Jesús Lorenzana, el propio presidente conoce de primera mano su forma de trabajar.

Además, el hecho de ocuparse de cuestiones industriales le hace también conocedor del área medioambiental y de los desafíos que conlleva.

RECOLOCACIÓN DE ÁNGELES VÁZQUEZ

Para Ángeles Vázquez, de las conselleiras más veteranas que permanecen en el partido y una dirigente con ascendencia también en las filas del PP en la provincia de A Coruña, Rueda ha reservado el reto de someterse a una mudanza de área competencial, una recolocación que la mantiene en el rango que ya tenía dentro del Ejecutivo.

Fuentes de la Xunta lo identifican también como una promoción a un departamento con mayor visibilidad y presupuesto, además de con una relevancia clave para la ciudadanía (los servicios sociales). El cambio llega, además, tras haber pasado ya por otros departamentos y tener un importante rodaje como conselleira.