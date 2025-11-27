Sabaton, cuarto cabeza de cartel del Ressurection Fest 2026 junto a Iron Maiden, Limp Bizkit y Marilyn Manson - RESSURECTION FEST

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La banda sueca de power metal Sabaton será el cuarto cabeza de cartel del festival Ressurrection Fest Estrella Galicia, cuya organización este jueves ha anunciado a un total de 64 nuevas bandas para su edición de 2026.

De este modo, los suecos se unen a la programación del festival que se celebra cada año en Viveiro (Lugo) con el apoyo de la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento y en la que también figuran Iron Maiden, Limp Bizkit y Marilyn Manson.

La organización ha destacado que, bajo el eslogan 'A Place Called Home', el evento se consolida como un punto de encuentro único para los amantes de la música rock y metal, reuniendo a fans de toda España y del extranjero.

Tras la acogida del primer anuncio, en el que destacaban Iron Maiden y su gira 'Run For Your Lives', Limp Bizkit y Marilyn Manson como cabezas de cartel, la organización confirma ahora un nuevo y potente bloque de artistas que completan un cartel de nivel internacional.

Entre las grandes incorporaciones, destacan Sabaton, que regresan con su imponente propuesta de power metal épico; A day to remenber por primera vez en Viveiro y que ofrecerá su único concierto en España en 2026; Anthrax, leyenda del thrash metal que vuelve a Viveiro; así como los poderosos Mastodon y Testament, auténticos referentes del metal mundial.

MÁS BANDAS NACIONALES E INTERNACIONALES

El festival también contará con la fuerza de bandas como Angelus Apatrida, referentes del thrash metal español; Bleed from within, la potencia del metalcore británico; y President, uno de los grupos más enigmáticas del post-hardcore moderno.

Otros nombres como High vis, Blues pills, y Hamlet aportan una diversidad de estilos que van desde el hard rock hasta el metal más pesado y progresivo.

El black y death metal también tendrán una representación destacada en Viveiro. Entre otros, actuarán Borknagar, veteranos del black progresivo noruego, traerán su combinación de atmósferas épicas y potencia; Caskets, con un deathcore técnico y devastador; Dying wish, jóvenes promesas del metalcore estadounidense con riffs explosivos; Gaerea, proyecto portugués de black metal atmosférico que ha conquistado la escena europea.

Todos ellos traerán al público (procedente de más de cuarenta países) un despliegue de fuerza, técnica y atmósfera que harán vibrar cada escenario del festival.

Por otro lado, también figuran en el cartel grupos que mezclan metal, hardcore y electrónica experimental ampliarán la variedad sonora: The Callous Daobys, con su hardcore melódico cargado de energía; The Browning, fusión de metalcore y electrónica industrial; Psychonaut, con ritmos agresivos y sintetizadores envolventes; Iscream never ground, hardcore innovador con atmósferas densas, entre otros.

A estas incorporaciones se suman las bandas previamente confirmadas, que garantizan calidad y variedad musical como Iron Maiden, Limp Bizkit y Marilyn Manson.