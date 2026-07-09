SAIC destaca el "arranque exitoso" en Galicia y promete un futuro de "prosperidad" con empleos "de calidad"

El Vicepresidente De SAIC, Wu Bing, Y El Presidente De La Xunta De Galicia, Alfonso Rueda, En Un Coche De MG Durante El Acto De Recepción De La Llegada Del Primer Portavehículos La Multinacional China Al Puerto Exterior De Ferrol - RAÚL LOMBA - EUROPA PRESS

FERROL, 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la multinacional china SAIC, Wu Bing, ha destacado "el arranque exitoso" de su llegada a Galicia con el primer barco portavehículos que ha desembarcado 700 coches de MG en el puerto exterior de Ferrol.

En un acto en el puerto exterior con motivo de la recepción oficial a este primer buque portavehículos de SAIC, el vicepresidente del gigante chino ha prometido un futuro de "beneficio mutuo y crear prosperidad juntos" con sus "socios españoles y gallegos". "Es un momento histórico para Ferrol", valora.

Explica que este primer desembarco "ya ha generado muchos puestos de trabajo" --ha citado la descarga de Pérez Torres y el almacenamiento de Einsa--, por lo que "a medida que siga creciendo" habrá "más empleos de calidad". Resalta que se ofrecerá a los gallegos "una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible".

Así, Wu Bing confía que esta alianza sea "como las olas del mar": "Fuerte, imparable y siempre hacia adelante".

SAIC construirá en el puerto exterior de Ferrol su primera planta de coches eléctricos en Europa --con la fabricación de 120.000 al año-- y contará con un centro logístico en As Pontes (A Coruña), con una inversión de 200 millones de euros y la creación de 2.300 empleos. La previsión es que esté operativa antes de que termine 2028.

Tras mandar su "más sincera felicitación" a la Xunta, el vicepresidente de SAIC ha apostado por una "filosofía de desarrollo local" en el que contará con las empresas de la zona y trabajará "codo con codo" con los gallegos.



"UNA NUEVA ETAPA PARA FERROLTERRA Y PARA GALICIA"

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ensalza este 9 de julio como "un día muy importante" que se recordará como "el principio de muchas otras cosas durante muchos años". Subraya que se tata de la "primera imagen visible" de un proyecto industrial de "largo recorrido" "llamado a transformar el futuro industrial de Galicia".

Al respecto, Rueda resalta que "es un proyecto para toda Galicia" en el que se consolidará a esta comunidad como uno de los principales polos de automoción europea, en "una nueva etapa para Ferrolterra y para Galicia". "La Xunta hará todo lo posible para que esta sea una duración duradera y beneficiosa para las dos partes", asegura.

"Todo esto empieza a llegar a buen puerto", expresa con satisfacción. "Con este primer barco llega una decisión de futuro para Galicia", afirma, en una "relación estable, durarera y que se irá desarrollando por fases" con una de las mayores compañías automovilísticas del mundo.

Pone de manifiesto que Galicia ofrece "estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento". "Aquí hacemos las cosas bien", con "el sello de Galicia Calidade".

"Aquí van a encontrar instituciones comprometidas, empresas preparadas, universidades y centros tecnológicos de primer nivel y profesionales altamente cualificados", incide el mandatario gallego.

También ha querido agradecer Rueda la "colaboración decisiva" con el Gobierno central, por lo que dice "hacer votos por que se mantenga". "Estoy seguro que será así", agrega.



"Muchísimas gracias por confiar en Galicia", ha aseverado en relación con una búsqueda "concienzuda" de emplazamiento en Europa. "Aquí se sentirán muy a gusto", garantiza.



PARTIDA DE PING-PONG

El acto, que ha tenido traducción simultánea tras cada frase, ha contado con la presencia también de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez, así como altos cargos de SAIC, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha dado la bienvenida al desembarco de los primeros 700 vehículos de SAIC en el puerto y agradece elegir esta zona para "un gran proyecto industrial", por lo que Ferrol "navega hacia un nuevo tiempo". "Hemos vivido con la sensación de que las grandes oportunidades sucedían en otros lugares y aquí estamos apostando por cosas muy importantes", indica.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez, aplaude que este acto "simboliza mucho más que una operación logística", pues "representa la confianza depositada en este puerto y en la capacidad de Galicia para situarse en las grandes rutas del comercio mundial". Resalta el "compromiso con Galicia" de la multinacional y se muestra "eternamente agradecido".

Previamente, las autoridades han realizado un recorrido por el barco, en donde el propio Alfonso Rueda ha jugado una partida de ping-pong con un miembro de la delegación de SAIC.

Además, ha tenido lugar una foto de familia con una estratégica colocación de coches que formaban las letras de MG a vista del dron que se encontraba en el cielo.

El evento oficial ha finalizado con un intercambio de regalos entre el vicepresidente de SAIC y el titular del Gobierno gallego, quienes se han entregado respectivamente una maqueta del barco 'Anji Forever' y una figura de Sargadelos.

LLEGADA DEL BUQUE

El 'Anji Forever' atracó el pasado miércoles en el puerto exterior de Ferrol, poniendo fin a una travesía de más de un mes iniciada el pasado 1 de junio en China. La maniobra se ha desarrollado sin incidencias con el apoyo de dos remolcadores y ha completado la descarga de los más de 700 vehículos de la marca MG que transportaba en su interior.

El 'Anji Forever' es un portavehículos de reciente construcción, botado en 2025. Cuenta con 228 metros de eslora y 38 metros de manga y forma parte de una nueva serie de buques dotados de preinstalación para utilizar metanol como combustible alternativo de bajas emisiones.

La embarcación navega bajo bandera de Liberia y está operada por SAIC Angie Logistics, una de las empresas del grupo chino propietario también de la marca de automóviles MG. Ahora la previsión es que tenga un viaje mensual a Ferrol.

Anji Logistics cuenta con 42 buques Ro-Ro, con seis rutas internacionales y la capacidad de mover 600.000 vehículos anuales.

De este modo, Wu Bing ha puesto en valor este jueves el "primer viaje exitoso" del 'Anji Forever', uno de los "más avanzados y ecológicos" del mundo que ha llegado a "esta gran bonita bahía azul", el cual cuenta con una capacidad de hasta 9.500 vehículos. Y remarca que Ferrol "será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia y Europa durante todo el año".

SAIC es el mayor grupo de automoción chino, con más de 4,5 millones de vehículos vendidos en 2025 en todo el mundo y con unas ventas en el mercado europeo que superaron las 300.000 unidades. Wu Bing apunta a la importancia del mercado español tanto como productor como consumidor, por lo que "no es solo la apertura de una ruta logística", sino una "profunda amistad y compromiso compartido entre SAIC y España".