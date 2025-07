Saiz recuerda a la Xunta la "solidaridad" con los menores de Ucrania y pide trato igual para los del norte de África

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado la "solidaridad" de todas las comunidades autónomas, entre ellas Galicia, en la acogida de menores migrantes no acompañados cuando estalló la guerra de Ucrania y ha pedido el "mismo" trato para los procedentes del norte de África.

Así se ha pronunciado al ser preguntada este jueves en un acto en Santiago por la decisión de la Xunta de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley sobre el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas.

Al respecto, la ministra ha recordado que una mayoría parlamentaria sacó adelante en el Congreso la "modificación del artículo 35 de la ley de extranjería", un cambio detrás del que estaba la "solidaridad" del "conjunto de las comunidades" para asumir su competencia de atención a los menores no acompañados "de una forma normal y sin hacer ruido" tras "la invasión de Putin en Ucrania".

Elma Saíz, que ha sostenido que esta competencia se "ha asumido y se ha cumplido", ha recordado que "hay más de 7.000 menores, niños y niñas no acompañados procedentes de Ucrania" ante los que "todas las comunidades han dado respuesta". Dicho esto, se ha preguntado "cuál es la diferencia entre los menores no acompañados ucranianos y los menores no acompañados que vienen del norte de África". "Quiero pensar que la respuesta tiene que ser la misma", ha afirmado.

La ministra ha recordado que la ley de extranjería señala que todas las comunidades autónomas tienen que asumir sus responsabilidades en relación a esta competencia y ha puesto en valor también los "recursos" puestos por el Gobierno a disposición de las regiones para dar una respuesta.

"Así que basta de hipocresía y de una vez por todas cunmplamos la ley, una ley que ha salido adelante con la mayoría de la cámara legislativa", ha finalizado.