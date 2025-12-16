Sale adelante con los votos del PP la Ley de Protección de la salud de menores y prevención de conductas adictivas

Archivo - Foto de archivo - HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLALBA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas aditivas ha sido aprobado este martes por el Pleno del Parlamento de Galicia gracias a los votos del PPdeG. La oposición, cuyas enmiendas han sido rechazadas, ha votado en contra y se ha abstenido.

El texto prohíbe la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores, al equipararlos al tabaco y alcohol. Con ello, Galicia se convierte en la primera comunidad en regular el consumo de estos productos.

Establece además sanciones que, en ciertos casos pueden ser sustituidas por programas de concienciación, y que quedarán en manos de los municipios.

"PURA PROPAGANDA" PARA PSDEG Y BNG

La diputada socialista Elena Espinosa ha arrancado señalando el riesgo al que se enfrenta esta norma de convertirse en "pura propaganda". Con todo, avanzaba la abstención del grupo, "confiando en que el desarrollo reglamentario pueda cubrir los vacíos que deja el texto".

Espinosa instaba al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a "implicarse" personalmente por el futuro de los jóvenes, una lucha en la que, ha dicho, siempre encontrarán a los socialistas.

La diputada ha demandado hechos, ya que la ley, apuntado, "solo cuenta con formas verbales futuribles". Además, ha censurado que se le trasladen a los ayuntamientos responsabilidades "que no les corresponden". A este respecto, ha mencionado las sanciones, preguntándose quién las supervisará en aquellos ayuntamientos de Galicia donde no hay Policía Local (entre 180 y 190).

Los nacionalistas también han incidido sobre esto, afeando que la ley se centre en sancionar. "Creemos que hay que regular pero no por la vía de criminalizar a los jóvenes", ha defendido la diputada del BNG, Montse Prado, mencionando las sanciones de hasta 600.000 euros para el botellón o las multas por bebidas energéticas.

"El PP presenta esta ley solo con el objetivo de tener el titular de que son los primeros", ha afirmado, con verbos como 'promover, impulsar o fomentar' que, en su opinión, hacen entrever "un carácter tremendamente declarativo pero sin plazos ni recursos". "Una vez más, la Xunta invita y el resto paga", ha aseverado.

La nacionalista ha exigido medidas "concretas" y ha citado, entre las propuestas del BNG, fomentar alternativas de ocio para los jóvenes. "Esto no soluciona absolutamente nada a los menos, no aporta ninguna alternativa y lo único que va a crear es muchísimos problemas. No se van a poder verificar la mayoría de estas medidas, ni implementarlas. Sería bueno que el PP, en ver ser el campeón, presentase algo que realmente solucione algo", ha censurado.

PP DEFIENDE UNA LEY "PIONERA" Y QUE "SE ANTICIPA"

Por parte del grupo popular ha intervenido la diputada Encarna Amigo, que ha reivindicado que la ley nace con el objetivo de "proteger, anticipar y actuar frente a los nuevos riesgos que afectan directamente a la infancia y a la adolescencia".

La popular ha recordado que el contexto social actual hace que las adiciones evolucionen "más rápido que capacidad de las familias, de los centros educativos y de las propias instituciones para hacerles frente". Por este motivo, considera esta ley "imprescindible y necesaria, ya que actualiza el marco legal de Galicia, integrándolo con la evidencia científica más reciente la en la línea de los estándares europeos más avanzados en salud pública y protección del menor".

"Estamos hablando de crear oportunidades, de acompañar a las familias, de reforzar los centros educativos, de dotar de instrumentos a los ayuntamientos y de apoyar a los profesionales de la salud de de los servicios sociales", ha señalado la portavoz popular.

Ha señalado también que la norma aportará "más seguridad, más control y más garantías, ya que refuerza el control sobre la publicidad, la promoción y la venta de productos potencialmente aditivos desde tres principios: proporcionalidad, responsabilidad y protección".

"Endurece el acceso de menores a máquinas expendedoras; regula espacios y entornos de riesgo; introduce un sistema de sanciones proporcionado, que no busca castigar sino garantizar el cumplimiento; y establece el principio de tolerancia cero frente a la captación comercial de menores, además de incorporar un elemento fundamental: evaluación periódica y transparencia", ha explicado.

Por último, el propio conselleiro de Sanidade ha intervenido para agradecer a todos los implicados en la creación de esta ley su trabajo y para poner en valor una norma que ha calificado como "logro de país" y que "marcará un antes y un después" en las políticas de prevención sanitaria en Galicia, "poniendo el foco en la gente joven y apostando por la prevención para dar respuesta a los nuevos retos de la salud pública", con nuevos riesgos y "adiciones silenciosas".