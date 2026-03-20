Sale a información pública un parque eólico que instalará cuatro aerogeneradores en municipios de Costa da Morte

Parque eólico de Mondego, a 19 de febrero de 2026, entre Ribadeo y Trabada, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

A CORUÑA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La promotora EDP Renovables, con sede social en Oviedo (Asturias), proyecta un nuevo parque eólico en terrenos de tres municipios de Costa da Morte (Muxía, Cee y Dumbría), que contará con un total de cuatro aerogeneradores y una potencia total de 24,2 megavatios (MW).

Esta es la información recogida por el Diario Oficial de Galicia (DOG), que este viernes informa de que el proyecto Rego do Lobo ha salido a exposición pública; en concreto, se someten a este proceso la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción y el estudio de impacto ambiental.

Como es habitual, la documentación está disponible en la web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y puede consultarse presencialmente en su oficina territorial (rúa Vicente Ferrer, nº2, en A Coruña) y en los ayuntamientos afectados.

El parque tendrá una producción neta anual de 74,05 GWh por año y contará con una inversión de 19.4098.249,15 euros, sumados a los más de tres millones que costará su infraestrcutura de evacuación. El plazo de ejecución será de 9 meses.

La infraestructura contará con tres aerogeneradores de 6,8 MW y uno a 3,8 MW. De cara a su conexión eléctrica, contará con una subestación transformadora para elevar la tensión del parque y una línea de alta tensión aero-enterrada de 66 kV para evacuar la energía generada, que irá hasta la subestación del parque Paxareiras II.

CONEXIÓN CON PAXAREIRAS II

Este otro proyecto técnico está actualmente tramitándose junto a otros dos, Codesos y Sembra, que ocuparán en conjunto terrenos de Dumbría y Cee. La promotora de Paxareiras II decidió reiniciar el proceso después de que el primer proyecto fuera paralizado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), con el respaldo posterior del Tribunal Supremo. Aún no hay una resolución definitiva al respecto.

Mientras, la nueva documentación salió a exposición pública el pasado otoño y, en febrero de este año, la Consellería otorgó una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, lo que permite continuar con este proceso administrativo paralelo.

OPOSICIÓN SOCIAL A OTROS PROYECTOS EN LA ZONA

Aunque las asociaciones ecologistas aún no se han pronunciado acerca de este parque, sí existen posiciones en contra de otros proyectos que se instalarán en esta zona. La Plataforma Vendaval Costa da Morte anunció a inicios de 2026 que presentaría alegaciones contra otra instalación promovida por EDP Renovables, detrás de Rego do Lobo.

La entidad local ambientalista calificó de "atentado" el parque eólico Carboal, que busca implantar dos molinos en el monte Carboal y otros dos en el monte de Anseón. Advirtió de que allí se ubican la piedra de O Brazal (Pena Cabalgada) y el castro de Logoso.