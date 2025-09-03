Sale de la UCI uno de los seis heridos en el atropello múltiple e intencionado en A Coruña

A CORUÑA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los hombres heridos en el accidente múltiple e intencionado ocurrido el 27 de agosto en el centro de A Coruña ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según han informado desde el Complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Este paciente se encuentra ahora en planta, así como las otras tres mujeres que siguen ingresadas por el mismo accidente. "Evolucionan todos favorablemente", han confirmado las mismas fuentes.

El pasado miércoles a las 12.15 horas, seis personas fueron arrolladas por un vehículo en la calle Juana de Vega cuando los peatones estaban cruzando debidamente por un paso de cebra. La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950.

El conductor responsable del suceso fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, el hombre estaba aparcado en un área reservada de la citada calle y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según el mismo reconoció a los agentes.