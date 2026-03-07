Samuel Kwesi denuncia que los marineros "están apartados" de protección al "investigar nadie lo que se hace en el mar"

Samuel Kwesi, Amelia Pérez, Xosé Lamela y Paz Filgueira en los Premios 10 de Marzo, de CC.OO. - CC.OO.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Samuel Kwesi, superviviente del naufragio del 'Villa de Pitanxo' en 2022 en augas de Terranova (Canadá), ha denunciado este sábado en los Premios del 10 de marzo, organizados por Comisións Obreiras (CC.OO), que los marineros "están apartados" de la protección de los trabajadores al "nadie investigar lo que se hace en el mar".

Kwesi, galardonado junto al sindicalista Xosé Lamela y a la jurista Paz Filgueira, ha pedido al Gobierno que no les "dejen tirados". "Nosotros fuimos al mar sólo para poner pan en nuestra mesa y al final nos quitaron la vida", ha expresado refiriéndose al naufragio.

En esa misma línea, ha recordado varios testimonios de sus compañeros fallecidos, quienes "se merecen el premio" a su entender, para exponer que todos ellos tenían "planes" una vez finalizase aquella incursión. Por ello, y por cómo le ayudaron durante el hundimiento, no considera que su declaración fuera un "acto de valentía".

Teniendo que frenarse en algunos puntos del discurso por la emoción, ha terminado poniendo en pie a todos los asistentes después de culpar, sin expresamente querer nombrar al capitán, "a un error humano" la muerte de 21 personas cuyos nombres fueron enunciados hasta en dos ocasiones.

El naufragio ha cumplido cuatro años después de que la Audiencia Nacional haya propuesto juzgar al capitán del 'Villa de Pitanxo' y a dos directivos de la armadora por homicidio imprudente

Han sido muchos los que, a lo largo de la gala, han reconocido la "valentía" del marinero ghanés. Un "héroe" a ojos de la secretaria xeral de CC.OO. en Galicia, Amelia Pérez, quien también ha ensalzado la labor realizada por Paz Filgueira en materia de violencia de género.

Pérez, en declaraciones a los medios, ha destacado la "honda raíz" de la celebración del Día da clase Obreira en Galicia, que recuerda los acontecimientos de marzo de 1972, donde policías franquistas causaron la muerte de dos trabajadores del astillero de Bazán que demandaban un convenio de empresa y mejores condiciones laborales.

DEFENSA DE LA IGUALDAD Y DEL SINDICALISMO

La gala, tras una breve presentación realizada por la presentadora de esta, la periodista del Faro de Vigo Lara Graña, ha arrancado con un vídeo en el que, a través de varias figuras históricas se ha ensalzado la importancia del sindicalismo a la par que repasado el "protagonismo" de CC.OO. a partir del franquismo.

El secretario xeral de la Unión Intersindical Santiago-Barbanza, Joaquín García, ha sido el encargado de abrir los discursos institucionales "rindiendo homenaje" a los tres condecorados por dedicar su vida a "hacer una sociedad más justa y humana". "Tres historias que confluyen en un objetivo común: su compromiso inquebrantable que el sindicato representa", ha matizado.

También han tomado la palabra el conselleiro de Emprego, José González, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. El primero, además de reconocer el "valiente testimonio" de Kwesi, ha definido el acto como "referente del calendario sociolaboral" de la comunidad.

Blanco, por su parte, ha ensalzado la labor de "levantar la voz" realizada por las organizaciones sindicales durante la transición democrática y ha recordado que es la clase obrera la que "más sufre cuando existen dificultades". Además, ha reivindicado las medidas tomadas por el Gobierno desde la pandemia y su apuesta por el "diálogo social y por la aplicación del derecho internacional".

Con todo, ha asegurado que España es una país con "una sociedad solidaria que sabe estar a la altura ante cualquier desafío" y ha prometido que el Ejecutivo central "volverá a actuar" en caso de que aparezcan nuevas dificultades.

Xosé Lamela ha sido el primero en ser llamado para recoger un premio que él considera "no merecer". Tras la proyección de un vídeo homenaje personalizado, realizado también para los otros dos condecorados, ha opinado que la personalización de los méritos es "injusta" y ha advertido que la transición democrática se produjo "gracias a la lucha de los trabajadores".

Lamela, que cuenta con una trayectoria sindicalista longeva efectuada en distintos países y localizaciones, se ha emocionado al recordar a algunos compañeros con los que coincidió en su etapa en Barcelona. Además, ha hecho una llamada al amor porque, a su juicio, "a quien se ama no se le explota ni maltrata".

Filgueira, por su parte, ha aprovechado la recogida del galardón para visibilizar "las inmensas brechas que sufren las mujeres en el ámbito laboral". Un mundo, el del trabajo, en el que los sindicatos se convierten en "un agente de cambio social indiscutible", según la jurista.

La jurista, descrita por Joaquín García como "la voz de quien muchas veces no puede tener voz", ha rememorado la revuelta tabacalera llevada a cabo por 4.000 mujeres en A Coruña en 1857 con el objetivo de evidenciar que "la clase femenina trabajadora gallega también existía".

"Sin el apoyo de las mujeres e hijas tampoco hubiesen sido posible las reivindicaciones de 1872 porque organizaron los piquetes y negociaban la puesta en libertad de los presos. No se deberían olvidar porque sostuvieron la rebelión durante muchos años", ha interpelado.

Amelia Pérez, también la responsable de clausurar el acto, ha defendido que los tres galardonados son un ejemplo de "entrega, coherencia y compromiso con la igualdad" y ha pronosticado que, mientras siga habiendo personas como ellos, seguirán construyendo "una Galicia más justa".