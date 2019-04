Sánchez cita el éxito de la ultraderecha en Finlandia para pedir una gran movilización el 28A

Publicado 16/04/2019 16:12:48 CET

Reivindica la moderación ante las acusaciones que le ha dirigido el padre de la niña asesinada Mariluz Cortés, candidato del PP al Congreso

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha citado este martes el éxito inesperado logrado por la ultraderecha en Finlandia para pedir que nadie se confíe y llamar a una "gran movilización" en las elecciones generales del 28 de abril.

Días después de que el candidato admitiera que ve "muy cerca" la posibilidad de lograr una mayoría amplia el 28 de abril que le permita gobernar en solitario, Sánchez ha agitado el miedo ante la posibilidad de que Vox pueda dar la sorpresa y logre un resultado que ninguna encuesta está vaticinando.

Y para ello ha recurrido a lo sucedido en Finlandia, donde las encuestas situaban en cuarto lugar a la ultraderecha, que fue mejorando sus pronósticos de intención de voto a medida que se acercaba la fecha de los comicios. Finalmente quedó segundo, a sólo 6.000 votos de distancia del Partido Socialdemócrata, al que los sondeos daban como vencedor.

"Lo importante en unas elecciones no es cómo empieza, cómo se desarrolla, sino cómo acaba. Por eso os pido una gran movilización para que haya una gran mayoría parlamentaria que garantice una gran estabilidad que necesita este país durante estos próximos 4 años para sacar adelante todo lo que tenemos los socialistas pensado en materia de justicia social, de convivencia (entre territorios) y en materia de limpieza y regeneración democrática", les ha dicho a los más de 400 militantes invitados a una comida mitin en Expourense.

Sánchez se ha referido en su intervención a las acusaciones vertidas contra él por el padre de la niña asesinada Mariluz Cortés, Juan José, que se presenta como 'número uno' del PP al Congreso por Huelva y que denuncia que el presidente "se sienta a la mesa con asesinos, criminales, violadores y pederastas".

Si el líder del PSdG, Gonzalo Caballero, ha exigido en un discurso anterior al PP que obligue a Cortés a retractarse, Sánchez se ha limitado a "reivindicar la moderación". "Cuando se rebasan todos los límites del insulto, no sólo se insulta a los socialistas, sino que se insulta a la inteligencia de todos los españoles", ha reflexionado. "Por eso hay que reivindicar la moderación, que no es una idelogía, sino una forma de vivir" e "implica educación", ha zanjado.

LA DERECHA YA NO LLEGA TARDE, QUIERE RETROCEDER

Tras pasar de puntillas por las acusaciones de Juan José Cortés, Sánchez ha centrado sus esfuerzos en subrayar la involución que representan, a su juicio, las derechas de PP, Ciudadanos y Vox.

En este sentido ha advertido de que la derecha actual no es como la de antes que "llegaba tarde, mal y a rastras" a las conquistas de nuevos derechos para la ciudadanía, sino que ahora lo que plantea el bloque en el que engloba a PP, Ciudadanos y Vox es "retroceder 40 años".

Frente a estas tres derechas que se esmera en presentar como una sola, Sánchez presenta su proyecto político como el más "cabal, sensato y moderado" ante los indecisos a los que el PSOE tampoco termina de convencer. A esos, les anima a que "visto lo visto" se inclinen por los socialistas.

"Estas elecciones van de eso, hablamos de avanzar o retroceder", ha simplificado, alertando de que la irrupción de la ultraderecha está cuestionando algunos de los consensos logrados tiempo atrás, como el aborto, la lucha contra la violencia de género o el carácter público de las pensiones.

Como viene siendo habitual en sus mítines, Sánchez ha enumerado algunas de las principales medidas que los socialistas han conseguido sacar adelante pese a contar con tan sólo 84 diputados, como la recuperación del subsidio para parados de más de 52 años, la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, en su mayoría mujeres, de personas dependientes o el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias más pobres.

Su intervención, no obstante, ha sido más corta que en otros lugares que ha visitado porque, según él mismo ha dicho, "hay un poco de hambre". De hecho, algunas de las críticas que suele dedicar a la derecha han tenido una peor acogida, como su alusión a que "la buena gente no espía", en referencia a la 'polícía política' del ministro 'popular' Jorge Fernández Díaz, que hasta este martes desataba los aplausos del auditorio allí donde la pronunciase, cosa que no ha ocurrido en Orense.

Sí han sido muy bien recibidas por los militantes todos aquellos mensajes de apoyo que Sánchez ha dirigido al candidato del PSdG a la alcaldía de Orense, Rafael Rodríguez Villarino, y a la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero.