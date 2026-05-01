Sanidade activa el protocolo tras morir una niña en Ourense con posible meningitis y estudia sus contactos estrechos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Sanidade ha activado el protocolo previsto cuando se dan casos de infecciones meningocócicas tras la muerte de una niña con posible meningitis en Ourense, y estudia la situación de sus contactos estrechos.

Así lo ha trasladado el jefe de servicio de Epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Jesús Prego, que ha explicado que, "cuando se produce un caso con elevada sospecha clínica de enfermedad meningocócica invasiva", como el de la menor de Ourense, debe activarse de inmediato el protocolo de actuación vigente, ya que "en ocasiones es complicado obtener muestras clínicas con resultados fiables en poco tiempo".

Esto es lo que ha hecho la Dirección Xeral de Saúde Pública en el caso de Ourense. Así, las principales actuaciones recogidas en el protocolo son, en primer lugar, la búsqueda de contactos estrechos de la paciente, ya que esta enfermedad se transmite por contacto estrecho y prolongado con los pacientes en los 10 días anteriores.

También se contempla la indicación de quimioprofilaxia antibiótica, que elimina la posibilidad de transmisión en las 24 horas posteriores a la toma, y se revisa el "estado vacunal" de los contactos estrechos para completarlo si fuera necesario. "Esto se llevó a cabo con la mayor rapidez posible para evitar la posibilidad de casos secundarios", ha explicado Prego.