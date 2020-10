Sanidade asegura que el confinamiento perimetral en Galicia "está en la batería de medidas" que baraja el comité

Comesaña admite que, aunque faltan "muchas quincenas" para Navidad, "la previsión no es buena", por lo que apela a cumplir las medidas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha asegurado este martes que el confinamiento perimetral en Galicia "está en la batería de medidas que el comité clínico baraja" y ha recordado que ya se han hecho cierres en zonas de la comunidad.

Así lo ha manifestado en una entrevista en el 'Bos Días' de la TVG, recogida por Europa Press, al ser preguntado si el comité clínico se plantea un cierre perimetral de la Comunidad gallega debido a la situación epidemiológica. "Todas las medidas están encima de la mesa", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que trabajan para "adecuarlas a la situación de cada ayuntamiento y comarca". "Esa posibilidad está ahí", ha asegurado.

Al respecto, ha recordado que ya se han hecho cierres perimetrales en comarcas como la de A Mariña, en el municipio de Ourense y otros municipios. "Nunca tuvimos problemas en tomar medidas de esta naturaleza", ha insistido.

Sobre la situación epidemiológica en Galicia, el titular de Sanidade ha comentado que "los datos no son los más positivos" y ha señalado un "incremento importante del número de casos activos". No obstante, ha recordado que manejan "más de 10 parámetros en el comité clínico", por lo que "aunque los números crecen", con toda la información disponible en la reunión de este martes este tomará las medidas "que considere oportunas".

Preguntado sobre el área que más preocupa, el conselleiro de Sanidade ha explicado que la zona de Ourense les "lleva preocupando semanas" y también las localidades de Verín, O Barco y O Carballiño, así como Santiago de Compostela. En general, ha apuntado que en toda Galicia se ha pasado de "una tendencia estable" a "cierta tendencia al crecimiento", por lo que se decidió la semana pasada "limitar a 10 las personas que se pueden reunir".

ENTORNO DE CONFIANZA

En este sentido, ha insistido en advertir de que "el problema" radica en "el entorno de confianza". "Cuando nos relajamos y dejamos de observar las medidas sencillas que generan estos casos", ha comentado en relación a sacarse la mascarilla y no guardar la distancia en las reuniones.

De este modo, ha recalcado que son "brotes familiares lo más habitual" en los casos de Covid-19 detectados en Galicia. Por ello, advierte de que "ahora no es tan fácil estar en una terraza" con el cambio de tiempo y avisa de que "sin mascarilla en el interior multiplica el riesgo" de contagio.

Preguntado sobre el foco puesto entre la gente joven y las fiestas de universitarios, Comesaña ha reiterado que en los "entornos de confianza la gente se reúne y relajan medidas", como ha constatado la "evidencia que transmiten los médicos" de primaria y el servicio de Medicina Preventiva. "Es un patrón que se repite", ha afirmado para justificar la limitación de reuniones a 10 personas. "Tratamos de limitar, ajustar lo máximo las reuniones y que se siga usando mascarilla", ha sentenciado.

DIFUNTOS Y NAVIDAD

En relación al protocolo para el día de difuntos, el conselleiro de Sanidade ha avanzado que este martes se va a presentar un documento consensuado en el comité clínico, tras haber recabado información. Según ha comentado, se trata de un "tema importante dada la tradición en Galicia". Por ello, ha explicado que la "idea es mantener las características de aislamiento" con "especial cuidado en el aforo", tanto en entradas y salidas en los cementerios.

En relación a las previsiones para Navidad, el titular de Sanidade ha recordado que manejan "quincenas" como periodo epidemiológico, por lo que "faltan todavía muchas quincenas". No obstante, ha admitido que "la previsión no es buena" y "las perspectivas no son buenas". Por ello, ha insistido en la "labor de contención". "Podemos llegar en condiciones mejores que si no las cumplimos", ha sentenciado en relación a las medidas para frenar los contagios.

INFORMACIÓN

Sobre su relación con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el titular de Sanidade de la Xunta ha señalado que mantiene "una conversación regular todas las semanas" y "la comunicación es bastante fluida".

Y sobre la relación de la Consellería de Sanidade con la oposición, ha destacado que por parte de su departamento van "al Parlamento cada vez" que son "requeridos". "La relación es fluida y tenemos una política de transparencia impecable", ha asegurado.

Tras recordar que actualizan la información de casos y contagios, entre otros datos, todos los días, ha afirmado que en Galicia "no hubo problema de comunicación ni con la oposición ni el resto de los gallegos". "A nivel de información, Galicia ha sido un ejemplo de transparencia hasta ahora", ha sostenido.

Sobre el papel de la Atención Primaria, ha destacado Comesaña que en esta segunda ola es diferente, porque pivota en este nivel asistencial, por lo que apuesta por reforzar "con personal de apoyo cuando esté perfilado" con el fin de "liberar de labores administrativas a los profesionales". "Estamos en ese trabajo con sindicatos, sociedades científicas...", ha afirmado, para indicar que buscan "donde ubicarlos y sacarles el máximo partido" en el "entorno de apoyo a tareas de rastreo".

ESTADO DE ALARMA

Preguntado por la posibilidad de utilizar el estado de alarma en Galicia, el conselleiro ha manifestado que se si llega a declarar es "porque los datos son peores que hasta ahora". Por ello, ha apostado por "estar siempre alerta" y ha matizado que "Galicia está mejor que otras comunidades", con una incidencia "por debajo de la media nacional".

Sin embargo, ha admitido que "eso puede cambiar". "Si aumentamos la incidencia acumulada el estado de alarma es una herramienta que está ahí", ha apostillado. Finalmente, ha recordado la importancia del comportamiento individual frente a la pandemia porque "cada uno es fundamental". "Si cada uno hacemos las cosas como tenemos que hacerlas seguro que la colectividad sale beneficiada", ha concluido.