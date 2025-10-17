Sanidade licita 1.263 plazas en centro de rehabilitación para enfermos con trastornos mentales graves por 13,3 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha licitado un total de 1.263 plazas en centros de rehabilitación psicosocial y laboral para enfermos con trastorno mental grave, por importe de 13.337.280 euros para dos años de duración.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, este concurso, publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia , recoge un incremento del 33 % de las plazas en estos centros integrales con respecto a las 949 de la anterior contratación.

En este contexto, la Xunta ha recordado que la rehabilitación psicosocial es un proceso destinado a mejorar la funcionalidad de las personas con trastorno mental grave favoreciendo su integración en la comunidad.

Dicho proceso requiere de un conjunto de intervenciones y apoyos a estas personas y a sus familiares, que son prestados a través de los centros de rehabilitación psicosocial y laboral.

Con todo, las entidades interesadas en esta licitación tienen de plazo hasta el 31 de octubre para presentar sus ofertas.