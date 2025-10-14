Sanidade llama a donar sangre por la alta demanda en los hospitales de Galicia y niveles bajos de A- y 0

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha acudido esta mañana a donar sangre. - XUNTA

El conselleiro de Sanidade participa en la campaña de donación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Galicia necesitan 500 donaciones diarias de sangre y, en este momento, las reservas de los grupos sanguíneos A- y 0- están bajas, por lo que la Consellería de Sanidade ha llamado a la ciudadanía a participar de la campaña de donación.

En concreto, durante estas semanas la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Ados) está impulsando una campaña entre el personal de la Xunta con el objetivo de facilitar y fomentar la participación en la donación de sangre.

De este modo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha acudido esta mañana a donar sangre en la unidad móvil que está en frente al edificio administrativo de San Lázaro.

Asimismo, Caamaño, que ha sido acompañado por la directora de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, puso en valor el trabajo que desempeña Ados diariamente.

En cualquier caso, para más informaciones relativas a la donación de sangre o para saber las fechas de desplazamiento de las unidades móviles, Ados dispone del sitio web: ados.sergas.gal, las redes sociales, y el teléfono: 900 100 828.