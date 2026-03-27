Sanidade retrasa dos meses la entrada en vigor del decreto para abrir los PAC los sábados por la mañana

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha decidido retrasar dos meses la entrada en vigor del decreto que preparaba para abrir los Puntos de Atención Continuada (PAC) los sábados por la mañana.

Este es uno de los puntos que se han abordado este viernes en la reunión de la mesa sectorial. La medida había levantado ampollas entre profesionales y ha sido fuertemente criticada por la CIG, que esta misma mañana convocaba una concentración frente a la sede del departamento sanitario para protestar contra lo que calificaban de "decretazo".

Si bien estaba previsto que la medida entrase en vigor abril, finalmente la consellería ha pospuesto su inicio, comprometiéndose a continuar el diálogo en la mesa sectorial.

Sanidade ha informado de que el documento se les ha presentado este viernes a las organizaciones sindicales de la mesa, que cuentan con plazo hasta el 7 de abril para presentar alegaciones.

"El objetivo de la medida es dotar de seguridad jurídica la atención sanitaria prestada los sábados por la mañana y ordenar la prestación como la jornada de atención continuada, que ya era de facto", explican en un comunicado.

Tal y como recoge el proyecto de decreto, el horario de apertura y funcionamiento de los PAC abarcará desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente, de lunes a viernes, y las 24 horas del día, los sábados, domingos y festivos.

Insisten en que considerar la atención de los sábados por la mañana como de atención continuada es "coherente" con su naturaleza real y con el marco normativo vigente.

Explican además que la apertura de los PAC irá acompañada de un incremento de 211 plazas en el periodo 2026-2028, de las que 100 serán de médicos y 80 de personal de enfermería. La inversión prevista por la Xunta en ese periodo para la ampliación de las plazas de PAC es de 10,3 millones de euros.

PROCEDIMIENTO DE VOLUNTARIEDAD INCENTIVADA

En paralelo, han aprobado el procedimiento de voluntariedad incentivada para la realización de las guardias en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Esta medida, apuntan, busca "garantizar la cobertura de la atención continuada", de forma compatible con los acuerdos para la reducción de jornada ordinaria a 35 horas semanales y el actual contexto de "sobrecarga estructural" y déficit de profesionales de atención primaria.

El procedimiento de voluntariedad incentivada se basa en la adhesión voluntaria y su funcionamiento, apuntan, será objeto de seguimiento y evaluación anual y podrá ser revisado o adaptado en la Mesa Sectorial.

La iniciativa lleva consigo "importantes" mejoras retributivas para los profesionales. En concreto, para el personal facultativo, supondrá un aumento progresivo, en dos años, del 15,36% en las retribuciones por jornada complementaria. Para el personal de enfermería, se aplica ya desde comienzos de año un aumento del 22,62%.

El objetivo para ambos colectivos, remarcan, es una reducción progresiva de tramos hasta que puedan percibir el importe incentivado desde la primera hora de jornada complementaria.

Para el personal de gestión y servicios se aplicará el régimen previsto en el acuerdo de concertación social y las retribuciones mediante el concepto de turno rotatorio complejo.

Subrayan que se trata de reconocer la penosidad de las guardias, mejorar progresivamente las condiciones económicas en las que se prestan y favorecer la participación voluntaria.

OTROS ACUERDOS

Este procedimiento de voluntariedad se aplicará ya desde el próximo mes de abril y ha contado con el apoyo de CSIF, CCOO y UGT.

La CIG no ha firmado el acuerdo puesto que Sanidade, explican fuentes sindicales consultadas por Europa Press, no han aceptado pagar el valor de la jornada complementaria incentivada desde primera hora. Alegan también que hay un trato "diferente" entre personal médico y de enfermería en lo referente al incentivo y los tramos horarios.

Asimismo, la mesa sectorial ha abordado las mejoras retributivas para los médicos de urgencias hospitalarias que ya se habían avanzado en la sectorial del 6 de marzo y que suponen una media de 3.560 euros más año para cada profesional.

Se trata de una subida progresiva del importe de la hora de atención complementaria y el abono como jornada prefestiva de la noche de los viernes.

Por último, se ha abordado la próxima convocatoria para la provisión de más de 100 plazas de difícil cobertura, por el sistema de selección de concurso de méritos.