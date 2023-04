Sanidade, que sigue con "mano tendida", lamenta que no hubiese acuerdo con CESM para evitar la huelga: "Fue imposible"

El conselleiro lamenta los "inconvenientes" que genera el paro y desvela que invitó al sindicato convocante a sumarse al diálogo en Mesa Sectorial

OURENSE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha insistido en que su departamento sigue con la "mano tendida" para hablar con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que promueve desde el martes una huelga indefindia de facultativos en Galicia.

En este sentido, ha reivindicado que la Administración trabajó "intensamente" para que no se produjese este paro, pero "fue imposible". "Dos no negocian si uno no quiere. (...) Cada vez que ofrecíamos una cuestión, el sindicato cambiaba de objetivos. Fue francamente imposible", ha afirmado.

En declaraciones a los medios desde Ourense, donde ha acudido a las XIV Jornadas de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, García Comesaña ha lamentado "los inconvenientes" causados por la huelga de facultativos.

No en vano, ha garantizado que su Consellería y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) "tienen la mano tendida" para "seguir avanzando en las mejoras".

"Ni con un 15 por ciento de seguimiento (de la huelga) ni con un 1 por ciento estamos a gusto. No queremos que ningún paciente deje de ser atendido por culpa de una cuestión interna nuestra, pero tampoco que nuestros profesionales estén a disgusto", ha esgrimido García Comesaña.

El conselleiro ha asegurado que la voluntad de su departamento "está en mejorar la situación", algo que "no se trata de una expresión sin más", sino que "está avalada en hechos".

Al respecto, ha explicado que los trabajadores cada cuatro años eligen a su representantes sindicales --volverá a haber elecciones en mayo-- y el Sergas se reúne periódicamente con ellos. Y es en esas reuniones, ha añadido, donde se han llegado "a acuerdos importantísimos en toda la trayectoria la Consellería en general, pero en los últimos años en particular".

Ha citado como ejemplos un acuerdo para incorporar los trabajadores temporales o el que el verano pasado permitió incrementar las condiciones retributivas de los médicos cuando cubren a compañeros ausentes.

"A pesar de que este sindicato (CESM) no está en la Mesa Sectorial, no es de los elegidos por los profesionales, hemos mantenido ocho reuniones con ellos en los últimos meses", ha sostenido el titular de Sanidade, destacando en particular tres reuniones que mantuvieron "en modo intenso" antes del inicio de la huelga, buscando "llegar a acuerdos" para evitarla.

"De hecho, varias de las propuestas que nos hicieron se incorporaron en el acuerdo firmado el 31 de marzo a través de alegaciones", ha manifestado, en referencia al acuerdo de intenciones sobre el plan de ordenación de recursos humanos que se abordará en los próximos meses en la Mesa Sectorial.

"MANO TENDIDA"

De este modo ha hecho hincapié en la voluntad para, "incluso no siendo representantes de los trabajadores" en este órgano, escucharlos e incorporar sus opiniones. Así, ha insistido en que "está la mano tendida" y que este mismo viernes hay una reunión de la Mesa Sectorial para profundizar en los acuerdos a la que incluso CESM fue invitado.

"Quiero decir con esto que desde la Consellería y desde el Sergas tenemos la mano tendida para que los representantes de los trabajadores, sean de la Mesa Sectorial o no, participen, aporten y busquen consenso sin optar por soluciones tan críticas", ha esgrimido Comesaña.

Así, aunque la Administración "respeta" la huelga y es conocedora de los motivos que alega el sindicato para convocarla. "Pero ya le dijimos que muchos están incluidos en procesos ya en marcha", ha agregado.

"MENSAJE DE TRANQUILIDAD" A LA CIUDADANÍA

Así las cosas, ha querido transmitir a la ciudadanía "un mensaje de tranquilidad" garantizando que las citas que, "por desgracia", no se han llevado a cabo están registradas y volverán a ser llamados para hacerlas "lo antes posible", "en cuanto se arregla la situación que esperamos que sea pronto".

En esta línea ha reiterado en que "casi todas las reivindicaciones del sindicato están recogidas o en camino de estarlo". "Nosotros terminamos las reuniones previas al inicio de la huelga con toda nuestra voluntad de que no tuviese lugar, pero por parte del sindicato observamos que no había predisposición. Estamos abiertos a sentarnos con este y con todos los otros para seguir avanzando en las mejoras".

"El diálogo y el consenso es lo que piden los ciudadanos porque desde luego lo que no nos piden son los inconvenientes que no queremos y están sufriendo", ha aseverado a continuación.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Por otra parte, García Comesaña se ha referido a la demanda de CESM para que los facultativos que compatibilizan su labor en la pública y en la privada puedan cobrar el complemento específico.

La Xunta se comprometió con los colegios médicos a abordarlo en la segunda mitad del año, una vez pasen las elecciones sindicales de mayo: "Porque nos parecía a todos lo correcto, separar el debate de las elecciones".

Así pues, ha reiterado este compromiso de revisarlo a partir de junio y que a CESM se le dio un calendario con fechas exactas "e incluso para participar".

"Esto será en junio, pero hay otros aspectos que se están negociando con el resto de sindicatos y el convocante de la huelga lo sabe y lo invitamos a participar en esas negociaciones", ha concluido García Comesaña.