Sanidade y sindicatos, en "buena sintonía" para reformar Primaria: Sergas ponderará retribuir complejidad y aislamiento

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha expresado sus "buenas sensaciones" respecto a las negociaciones en marcha con los sindicatos sobre la reforma de Atención Primaria.

Este lunes se reunían ambas partes para abordar el nuevo modelo retributivo en Primaria, entre otras cuestiones. Las negociaciones continuarán este miércoles con una nueva reunión en la que se estudiarán las nuevas alegaciones.

En declaraciones a Europa Press este lunes, antes de intervenir en el acto de inauguración de la jornada 'Enfermidade Inflamatoria Intestinal', el conselleiro ha explicado que avanzan en la reforma trabajando en medidas como la integración de nuevas categorías profesionales y nuevas retribuciones "teniendo en cuenta un planteamiento más moderno de la sanidad", entre otras.

El responsable sanitario augura que en la sectorial extraordinaria de este miércoles queden las negociaciones "definitivamente" cerradas.

Según la información facilitada por la Consellería de Sanidade, el nuevo modelo retributivo propuesto para Primaria tendrá en cuenta, además del volumen de población asignada a cada profesional, la complejidad de los pacientes y las condiciones en las que se presta la asistencia.

Más concretamente, para las categorías de medicina de familia, pediatría y enfermería, se propuso la creación de una nueva modalidad retributiva que asigna un mayor valor a aquellos cupos que cuenten con pacientes pertenecientes a tramos de edad que necesitan una mayor atención sanitaria. Así, las tarjetas sanitarias se ponderarán según la edad de los pacientes.

TARJETAS SANITARIAS CON DOBLE Y TRIPLE VALOR

Los grupos que, con carácter general, requieren una mayor intensidad asistencial tendrán también un mayor peso en el cálculo. De este modo, una tarjeta sanitaria de un menor de 0 a 2 años o de una persona de 81 o más años tendrá un peso tres veces superior al de una tarjeta estándar, mientras que las correspondientes a los tramos de 3 a 6 años y de 66 a 80 años tendrán un peso doble.

La propuesta extiende este componente retributivo ligado a la población atendida al conjunto de las categorías de atención primaria, adaptando el cálculo a las características de cada categoría profesional y a la población de referencia asignada.

Asimismo, "y para proteger las prestaciones sanitarias en aquellas zonas con menor población", se contemplan diferentes compensaciones económicas para los profesionales cuando desempeñen su labor en municipios que dispongan de una única plaza y cuenten con un número mínimo de tarjetas asignadas.

Con estas medidas, insisten, se busca ir "más allá" de las características de los pacientes atendidos y tener en cuenta también las condiciones en las que los profesionales prestan el servicio.

En esta línea, también se tendrá en cuenta la dispersión geográfica,

diferenciando entre quien presta asistencia en varios centros de un mismo municipio, quien debe desplazarse entre centros durante una misma jornada o quien trabaja en centros situados en distintos municipios. A mayor dispersión y necesidad de desplazamiento, mayor será el reconocimiento retributivo que se propone.

También se pretende reforzar el factor de aislamiento para los profesionales que presten servicio en localidades especialmente lejanas, atendiendo a criterios como la distancia a los principales núcleos urbanos y a los hospitales, el tamaño de la población o las características de la zona en la que se presta la asistencia.

Se tiene en cuenta también el factor de la soledad, previsto en aquellos supuestos en los que no exista en el municipio otro profesional de la misma categoría.

Estos factores de aislamiento y soledad se proponen para los profesionales del equipo básico de atención primaria: médico especialista en medicina familiar y comunitaria, enfermero, enfermero especialista en medicina familiar y comunitaria y personal de gestión y servicios.

El borrador incluye también mejoras retributivas en función de la población de referencia asignada para los profesionales de odontología, farmacia, higienistas bucodentales, TCAE, personal de servicios generales, matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, dietistas-nutricionistas y equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD).

PLANIFICACIÓN RRHH: INCORPORACIÓN DE PODOLOGÍA

Por otra parte, durante la reunión también se presentó una planificación de recursos humanos para los próximos años. Entre otras medidas, se prevé la incorporación de profesionales de podología al primer nivel asistencial, para lo cual se crearán 14 plazas en 2027, con la previsión de alcanzar las 28 en el año 2030.

Asimismo, se ampliará la red de psicología clínica hasta llegar a los 50 profesionales en 2030, de acuerdo con lo comprometido y con lo recogido en el Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030.

Se establece, además, una ratio de 1/50.000 dietista-nutricionista, siguiendo la recomendación de la OMS, lo que supondrá la dotación de 53 profesionales, un incremento de ocho plazas sobre las 45 ya existentes.

En cuanto a las nuevas plazas de médico de familia o de pediatría, se establece que cuando se habilite una nueva plaza en cualquier de estas dos categorías, se seguirá la ratio de 1:1, por lo que se creará otra plaza para enfermería.

Esta mañana el conselleiro reivindicaba la "buena sintonía" con lo sisndicatos, señalando que su departamento ha demostrado en los últimos meses su capacidad para llegar a acuerdos. "A diferencia del Gobierno central", ha apostillado.

"Siempre hay discusión, siempre hay debate, siempre hay controversias. Pero, al final, las dos partes tienen que ceder en algo y, con la mayoría de los sindicatos va a haber buena relación. Con otros sabemos que nunca vamos a llegar a un acuerdo", ha señalado Gómez Caamaño, en clara referencia a la CIG.

LA CIG, CRÍTICA CON LA NEGOCIACIÓN

Precisamente esta central sindical ha sido la que se ha venido mostrando más crítica con los borradores de la reforma. Respecto a la reunión de este lunes, han denunciado que pretenden negociar las ratios de personal "sin poner los datos encima de la mesa".

Más concretamente, afean que no se concrete cuánto personal se incrementará en las diferentes categorías, cómo se distribuirá entre las áreas sanitarias ni como se aplicará ese incremento durante el período 2027-2030.

Denuncian también que los criterios empleados por la Administración se centran tan sólo en la carga de trabajo que soportan los profesionales y exigenque se analicen otros factores como la población, el número de equipos profesionales y factores demográficos.

Para la CIG, esta forma de actuar "vacía de contenido" la negociación. "Si hay una propuesta de ratios, tiene que haber números, distribución y planificación. De lo contrario, el Sergas está pidiendo un acto de fe. Que ponga los datos encima de la mesa", concluyen.