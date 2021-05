Sanidade sostiene que aumentar la presencialidad en atención primaria "no puede molestar a nadie"

VIGO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha confirmado que la Xunta sigue "en la línea de ir acomodando la presencialidad a la demanda del profesional y a la del paciente, como venía siendo antes de la pandemia", tras lo que ha manifestado que recuperar de modo progresivo la presencialidad en la atención primaria "no puede molestar a nadie, ni siquiera a los colegios médicos".

Así se ha pronunciado en un acto en Vigo, después de que los colegios médicos reprochasen que la Consellería de Sanidade haya incluido este año como objetivos el incentivar la reducción de demora en las consultas de Atención Primaria y el porcentaje de consultas presenciales atendidas en un periodo temporal.

En declaraciones a los medios, García Comesaña ha remarcado que el planteamiento de la recuperación progresiva de la presencialidad va de la mano del aumento de la vacunación tanto de la población como de los profesionales de los centros de salud.

"Siempre dijimos en el Parlamento, por activa y por pasiva que creíamos que tenía que haber una transición ordenada, en la que tenían que formar parte en esa decisión los profesionales, las sociedades científicas, los colegios y las gerencias de las áreas", ha subrayado.

En este ámbito, ha recordado que el pasado año se marcó un objetivo de presencialidad del 40 %, que "se cumplió sin ningún tipo de estridencia", y de cara al año 2021 lo que se plantea es que a final de año "ese porcentaje pueda rondar el 60 %". "Se está trabajando con las áreas sanitarias para determinar los pasos que hay que dar para ir retomando esa presencialidad", ha indicado.

Ante todas estas cuestiones, ha considerado que el que la presencialidad figure en el acuerdo de gestión "no es algo raro". "Ir recuperando de modo progresivo la presencialidad en la atención primaria no le puede molestar a nadie, ni siquiera a los colegios médicos, estoy seguro. Ese es el objetivo y no condiciona la actividad del facultativo, que decide si es presencial o no presencial", ha concluido.

Finalmente, García Comesaña ha puesto en valor el papel que cumplieron los profesionales de atención primaria "en toda la crisis de la pandemia", donde "más del 95 %" de los pacientes diagnosticados con covid fueron seguidos en su domicilio por médicos de este servicio en formato no presencial.