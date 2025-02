Sanitarios piden medidas "inmediatas" contra las agresiones: "Queremos trabajar en condiciones de seguridad"

A CORUÑA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales sanitarios han secundado una nueva movilización ante el Hospital Universitario de A Coruña para demandar "medidas urgentes" ante las agresiones al colectivo y al considerar que estas deben implantarse de forma "inmediata". "Queremos trabajar en condiciones de seguridad", ha insistido la presidenta de la Comisión de Centro, María Formoso.

Ha sido con motivo de una nueva protesta con varios centenares de personas y en la que han coreado proclamas y se han podido leer pancartas con frases como "más recursos y menos discursos", "conselleiro escucha, estamos en lucha", "con nuestra salud no se juega" o "más seguridad en centros sanitarios", a las que se han sumado peticiones de dimisión.

"Queremos medidas urgentes, no parece que las medidas que nos presentan sean para implantar inmediatamente", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Comisión de Centro, María Formoso, quien ha señalado que el incremento de camas en el Hospital de Oza llevan "años escuchándolo". "Y siguen sin estar iniciadas las obras", ha apostillado.

Desde el pasado 3 de febrero, cuando se produjo en Urgencias del Hospital de A Coruña la agresión a un enfermero y a un vigilante de seguridad por parte de un paciente, ha expuesto que lo que hay es "un incremento de un profesional de seguridad y un correo electrónico" enviado a los trabajadores.

"Indicando que tenían apoyo psicológico e informativo, no cambió nada la situación, tuvimos una reunión con la gerencia pero no nos dieron ni un borrador del protocolo de seguridad, tenemos todo muy bonito, papel encima de la mesa pero realmente no tenemos nada", ha remarcado.

En cuanto al grupo de trabajo anunciado por la Consellería de Sanidade, para implementar un nuevo plan con medidas, ha aseverado que les parece "maravilloso" que se empiecen a "hacer cosas". "Pero vamos tarde, eso se tenía que haber iniciado el 3 de febrero, pasaron diez días y solo tenemos un guardia de seguridad a mayores".

"Haremos las denuncias pertinentes", ha añadido sobre la demanda a este respecto de la Fiscalía Superior de Galicia para que se formalicen. Con todo, ha añadido que quieren que "antes de que vuelvan a suceder esos hechos" los responsables políticos "garanticen la seguridad tanto de pacientes como de profesionales sanitarios".