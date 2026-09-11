Sanmartín no descarta tomar acciones si Xunta reparte a otras áreas los fondos del Ministerio para las zonas tensionadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha trasladado que no descarta tomar las "acciones pertinentes" si la Xunta reparte finalmente a otras áreas de Galicia los 5 millones de euros de fondos del Ministerio de Vivenda para las ciudades declaradas zonas de mercado residencial tensionado: A Coruña y Santiago.

En su rueda de prensa semanal, la mandantaria local ha cargado contra las recientes declaraciones de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en las que manifestó que "en caso de recibir" dichos fondos, la Xunta será la encargada de gestionar los fondos estatales de vivienda y apuntar que no entienden que tengan que ser solamente para las ciudades que hayan solicitado la declaración de zona tensionada.

"Es el colmo de la desfachatez (...), algo absolutamente escandaloso", ha afirmado la alcaldesa al respecto, citando que el borrador del Real Decreto es "muy claro" sobre el destino de las ayudas, dirigidas a actuaciones en las zonas de mercado residencial tensionado.

Para Goretti Sanmartín, lo que propone el PP es "hacerse con esos fondos" de algo más de 5 millones de euros y "repartirlos como considere, sacándoselos a la población afectada". "A estas alturas ya no nos extraña nada, esa es la línea que lleva la Xunta del señor Rueda con Compostela, no darle ni agua y quitarle cuanto pueda", ha enfatizado.

En este sentido, ha puesto de ejemplos aspectos como "el incumplimiento" en cuanto al Estatuto de Capitalidad"; la "falta de respuesta" a las solicitudes de reunión para tratar las inversiones pendientes en infraestructuras deportivas; la "negativa" a adoptar un programa de rehabilitación de vivienda, "como sí hicieron en Ferrol"; o los "atrancos" en el impuesto de estancias turísticas o la "falta de inversiones" en los centros escolares de primaria este verano.

Asimismo, ha reiterado que, a su parecer, los fondos deberán ser gestionados por las Administraciones locales, ya que, a diferencia del resto de puntos de España en los que se han declarado ciudades zona de mercado residencial tensionado, en Galicia dicho procedimiento fue liderado por los ayuntamientos.

"La Xunta atrasó y atrancó todo lo que pudo la solicitud en Santiago, una solicitud que no hay ninguna duda que pretende frenar el alza de los precios para la gente que quiere vivir aquí", ha recordado, enfatizando que le parece "coherente" que los fondos vayan a las administraciones que aprobaron los planes de medidas correctoras --una propuesta que la propia Concejalía de Urbanismo realizó al ministerio--.

Con todo, la alcaldesa compostelana ha señalado que lo lógico es que la Administración autonómica cambie y diga que le transfiere este dinero directamente a los municipios afectados por dicha declaración, aunque no ha descartado que,en el caso de no ser así, el Ayuntamiento "tomaría las acciones pertinentes". "Pero no quiero llegar a eso", ha concluido.

INVERSIONES EN OBRAS EN EL RURAL

Entre otros asuntos, la mandataria local también se ha referido a los proyectos que el ayuntamiento presenta al POS adicional 2026 de la Diputación de A Coruña, que se dedica íntegramente a las zonas rurales del municipio.

De esta forma, se incluyen intervenciones que suman un total de 1.321.935.76 euros de ayuda provincial, a los que le suman las cantidades que asume el ayuntamiento para la redacción de los proyectos, que ya se presentan completos a la solicitud, para la dirección facultativa, el control de seguridad y las posibles liquidaciones finales. Esta cuantía del POS adicional se suma a los 1.214.838,65 del POS ordinario 2026 y a los 250.208,37 del conocido como POS social

En este sentido, Goretti Sanmartín ha explicado que el proyecto sobre la ampliación del abastecimiento de agua a lo largo de la variante de Aradas, una red que va desde el Polígono del Tambre hasta la Peregrina y que "va a dotar de mayor presión este sector y permitirá llevar a agua a más lugares en proyectos futuros". Un proyecto que cuenta con una inversión de 784.188,22 euros.

Con respecto a la mejoras de vías en las zonas rurales, ha destacado la pavimentación integral del lugar de Ponte Alvar, en San Xoán de Fecha, para mejorar el espacio público con 312.742,53 euros; la intervención para Nemenzo, que asciende a casi 95.000 euros; y obras en A Enfesta, A Barciela, Carballal y en la Sabugueira, con 178.730,27 euros.

Finalmente, ha apuntado a la reparación de la Ponte do Rego de Gallufe, en la parroquia de Santa Cristina, con un presupuesto que asciende a 46.274,77 euros.