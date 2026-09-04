Sanmartín prevé la firma del contrato de transportes esta quincena y afirma que este otoño habrá nuevo servicio de buses

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín - RAXOI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha fechado la firma del contrato de transportes entre el final de la próxima semana y el inicio de la siguiente, manteniendo la previsión de que este otoño haya nuevo servicio de buses urbanos funcionando.

Así lo ha manifestado en su rueda de prensa semanal tras conocerse este pasado jueves que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) desestimaba e inadmitía el recurso presentado contra la adjudicación del contrato de transporte urbano de Santiago por parte de Autos Martín, empresa que quedó en tercer puesto de la licitación del servicio, adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) de Monbus.

"Este va a ser un gran salto cualitativo en un servicio fundamental para los vecinos de Santiago. Por fin, después de muchos años, Santiago contará con el transporte que merece", ha celebrado la mandataria local.

Goretti Sanmartín ha reiterado su agradecimiento a todos los departamentos implicados, con énfasis en la área de movilidad, y ha confirmado que este otoño habrá un nuevo servicio de buses funcionando en la capital gallega.

Consultada por las tarifas de estos nuevos buses, la alcaldesa ha explicado que continúan trabajando en la nueva ordenanza de tarifas del transporte urbano y esperan llevarla a Pleno este mes o el próximo, es decir, en octubre. Independientemente de ello, "no es imprescindible" que estén aprobadas para que los nuevos buses empiecen a funcionar, ya que se pueden mantener por el momento las actuales.

Con todo, la mandataria local ha indicado que tienen la intención de firmar el contrato en cuanto todas las cuestiones administrativas estén listas, entendiendo que si no es la próxima semana será a inicios de la siguiente. A partir de ahí, habrá un plazo máximo de tres meses para que entre en vigor.

PAGO DE FACTURAS

Entre otros asuntos abordados, la alcaldesa compostelana ha puesto en valor el "esfuerzo" municipal para agilizar el pago de facturas. Así, ha expuesto que con fecha del 31 de julio estaban pagados 39,7 millones de euros en facturas, que son 12,2 millones más que en la misma fecha del año pasado; y se completó la tramitación de 2.110 facturas, que son 672 más que un año atrás. "Eso significa que la maquinaria está funcionando", ha subrayado.

Igualmente, ha aclarado que el dato del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), que publicará el Ministerio de Hacienda, a finales de septiembre, relativo a julio, va a seguir siendo alto, debido a que aun hay el atraso que se produjo con el cierre del ejercicio de 2025. "Tardará más tiempo en recomponerse, pero lo hará", ha asegurado.

"Sigue pesando muy significativamente la negativa del Partido Popular y la abstención de las concelleiras no adscritas a que se paguen las facturas pendientes con Veolia, anteriormente Viaqua", ha explicado.