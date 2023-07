Santalices anima a Feijóo a intentar formar Gobierno y reprocha a quienes cuestionan el futuro político del líder del PP

Cree que las encuestas "arrastraron" a los populares a "una expectativa" y al final el resultado no fue "el esperado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ha animado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a intentar formar Gobierno después de los resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado 23 de julio.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Santalices también ha reprochado las críticas de quienes, como Esperanza Aguirre, cuestionan el futuro de Feijóo: "A veces es mejor estar callados. Yo no veo a otra persona para liderar el partido", zanjó.

Cuestionado sobre si ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como futura líder de los populares, Santalices ha señalado que "tiene su tiempo y su éxito", pero, en todo caso, ve a Feijóo como un hombre "con una capacidad extraordinaria".

"Ayuso es presidenta de una Comunidad Autónoma, pero, sinceramente, desde mi opinión, el recorrido de Feijóo es algo más amplio y con una capacidad y con unos resultados que nadie puede discutir", ha manifestado.

Así, ha insistido en que "él (Feijóo) es el que debe seguir". Es más, ha añadido: "Yo lo animo porque estoy convencido de que acabará siendo presidente del Gobierno".

RESULTADOS

Sobre los resultados de los pasados comicios, Santalices ha reconocido que los populares esperaban "un número de diputados mayor", ya que "el PP gana las elecciones pero está todo condicionado a la gobernabilidad".

En esta línea, ha expuesto que no se debe hablar de "en qué se equivocó Feijóo" durante la campaña, sino que "se equivocaron las encuestas". "Eso a lo mejor generó unas altas expectativas a nivel de los simpatizantes y a la gente en general. Feijóo no creo que haya cometido errores. Él ya tiene su bagaje, su recorrido, pero no he observado durante el tiempo de la campaña estridencias especiales que pudiéramos decir que cambió un resultado", ha argumentado.

CAMPAÑA ELECTORAL

También en relación a la campaña, Santalices ha sido preguntado por las fotos del expresidente de la Xunta con Marcial Dorado, algo que para el presidente del Parlamento "está muy amortizado por parte de la gente y porque es una cuestión que en el debate político no arroja nada positivo". "Feijóo después de eso hizo dos mayorías absolutas en Galicia", ha sentenciado.

En cuanto a los pactos con Vox, Santalices no considera que "hayan sido un error", puesto que "la cultura de pactos" está "instalada" en España y también pactan "otros partidos".

Con todo, ha asegurado que al PP le "interesaría destacar los valores" del partido que, según ha detallado, "respeta los derechos de las mujeres, siempre estuvo en una línea muy moderada y respeta los derechos democráticos".

"Hicimos mucho énfasis hablando de Vox y no demasiado énfasis hablando de nuestros propios valores como partido: humanista, que por encima de todo está pendiente de las personas, y ahí deberíamos de incidir", ha reivindicado.

Preguntado por cómo se encuentra Feijóo tras los resultados del pasado domingo, Santalices ha reconocido que su ánimo "indudablemente está afectado", porque "tenía y tiene la ilusión de hacer cosas importantes por España y este resultado deja un poco en el aire esta posibilidad".

Asimismo, el presidente de la Cámara gallega se ha mostrado convencido de que el presidente del PP intentará la investidura. "Es el derecho del que gana", ha subrayado.

AUTONÓMICAS

Ante un posible adelanto electoral en Galicia, Santalices ha defendido que "hay que ser sensatos" y buscarlas "cuando sea el momento en que la gente tenga más disponibilidad para poder votar".

"En eso hay que ser generosos. Yo pediría que, por favor, vayamos en una época en la que la gente tenga la posibilidad y la facilidad de poder votar", ha destacado.

Además, ha asegurado que ve al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "muy asentado y muy consolidado" y, aunque ha afirmado que no es "partidario" de extrapolar resultados electorales, cree que el líder de los populares gallegos hace "un trabajo muy reconocido por la gente" y que "está haciendo una gestión adecuada" en Galicia.

Cuestionado sobre el nombramiento de Manuel Baltar como senador por designación autonómica, Santalices ha defendido que el ourensano fue "un hombre generoso" por "el bien del partido" y ha aseverado que es un hombre "con una cabeza bien estructurada y con gran sentido de la anticipación".

En relación con su futuro como presidente de la Cámara gallega, Santalices ha dicho estar "muy contento" por su trabajo durante estos años, "un trabajo ilusionante". "No hay nadie que le quiera tanto al Parlamento como yo", ha concluido.