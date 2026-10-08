Santalices recuerda al Beiras "culto" protagonista "con Fraga" de los debates "de más nivel" del parlamentarismo gallego

Archivo - El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha trasladado este jueves sus condolencias por la muerte de Xosé Manuel Beiras, histórico referente del nacionalismo gallego, a quien ha recordado como un hombre "culto" y "brillante" que protagonizó, junto con el popular Manuel Fraga, los debates "de más nivel" del parlamentarismo gallego.

Así lo ha trasladado el jefe del Legislativo en declaraciones a Europa Press, en las que ha recordado a Beiras como "un hombre culto, muy inteligente y de carácter fuerte".

Tanto es así que Beiras fue, en su última etapa en el Pazo do Hórreo, objeto de varias reprimendas por parte de Santalices --aunque el dirigente popular ourensano ha recordado que solo lo expulsó una vez, e insiste en fue uno de sus "peores momentos" desde que preside los plenos en la Cámara autonómica--.

Pero Santalices, que acumula 29 años con escaño en la sede del Legislativo gallego, tuvo numerosas anécdotas con Beiras. Una de ellas, que se remonta a su elección como vicepresidente de la Cámara, que entonces dirigía José María García Leira, la ha contado en su conversación con Europa Press.

LA ANÉCDOTA DE LOS CENICEROS

Sanitario de profesión, Santalices ha recordado que, en cuanto accedió al cargo, una de sus principales preocupaciones fue que se dejase de fumar en el hemiciclo autonómico. "García Leira me dijo 'allá tú', pero vas a ver Bautista (Álvarez) y Beiras", relata Santalices, quien ha agregado que su vía fue retirar los ceniceros que hasta el momento había sobre la mesa de cada escaño.

Beiras, cuenta, preguntó por el cenicero y, posteriormente, ya fuera del hemiciclo, acabó discutiendo con el popular ourensano. "Acabó diciéndome. ¡Lo que faltaba, la llegada de los médicos intervencionistas!", rememora.

Lo recuerda mientras ensalza la dialéctica e "inteligencia" de "un gran profesor" que ha dejado legado intelectual con obras publicadas. Pero antes, aunque él era más joven y lo conoció como estudiante, hubo relación entre las familias de ambos. "Mi padre admiraba mucho al suyo", concluye el jefe del Legislativo.