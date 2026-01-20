Santalices reivindica mayor celeridad para tramitar las propuestas autonómicas en el Congreso

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, oarticipa en Alcalá de Henares en la reunión de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, ha reivindicado este martes una mayor celeridad para tramitar las propuestas autonómicas en el Congreso de los Diputados.

Santalices ha participado, junto con sus homólogos de otras comunidades autónomas, en la asamblea de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos que se celebró en Alcalá de Henares, y en la que el plenario ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Adamuz.

El presidente del Legislativo gallego ha defendido la necesaria cooperación parlamentaria entre las cámaras autonómicas y el Parlamento nacional para tratar de mejorar la inmediatez del debate de toma en consideración por parte del Congreso de las proposiciones de ley que remiten los parlamentos autonómicos, después de ser ratificadas por unanimidad.

Por otra parte, los máximos representantes de las cámaras legislativas autonómicas se han comprometido a impulsar la transparencia, mejorar el control parlamentario, fortalecer la transparencia y abordar la transformación digital.

En la reunión de este martes se ha aprobado también el relevo en la presidencia de la Coprepa en la que Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia sustituye al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.