Santiago conmemora el 8M con un programa alrededor de Begoña Caamaño: Talleres, diálogos feministas y red comunitaria

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha presentado la campaña municipal con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que contará con actividades alrededor de la figura de Begoña Caamaño, la compostelana homenajeada en el Día das Letras Galegas. Así, habrá talleres, diálogos con perspectiva feminista y una red comunitaria.

Tal y como ha destacado la mandataria local, la edición de este año lleva por lema 'Tecer Redes, escribir o futuro', y se configura como un proceso "participativo" que traslada la idea de que "escribir es acreditar la palabra como manera de construir el futuro".

En primer lugar, Sanmartín ha avanzado que este viernes, 6 de marzo, se realizará la lectura de la declaración institucional, aprobada por todos los grupos que forman la corporación municipal, a las 11.30 horas en el Pazo de Raxoi y se entregarán los galardones del Premio Xohana Torres.

Con respecto al programa de la campaña, la mandataria local ha indicado que está compuesto por tres actividades: El taller creativo 'Reescribir o futuro: mitos e outras voces', el encuentro de diálogo feminista y creación de un mural colectivo 'Encontros que pintan o futuro' y la red comunitaria 'Fiando sororidade'.

De forma detallada, las personas participantes en el taller podrán revisitar mitos, cuentos y relatos culturales tradicionales desde una perspectiva feminista, inspirándose en la obra literaria de Begoña Caamaño.

Serán impartidos por Ánxela Lema e Sara Villar en dos turnos: El primero los martes 10, 17 y 24 de marzo de 18.00 a 2000 horas en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia; y la segunda los martes 7, 14 y 21 de abril de 17.30 a 19.30 en el Centro sociocultural del Ensanche. Las plazas son limitadas y hay que inscribirse en el formulario online.

UN MURAL Y UNA RED GIGANTE

Por otra parte, 'Encontros que pintan o futuro', se articulará un encuentro y diálogo colectivo sobre la figura y pensamiento de Begoña Caamaño, y la creación artística de un mural colaborativo. El encuentro será dinamizado por María Rúa, y tendrá lugar el 12 de marzo de 18.00 a 20.00 horas en la Casa Xohana Torres.

Durante la sesión, se reunirán ideas y palabras que formarán la pintura colectiva, con un diseño realizado por la ilustradora Irene Sanjuán que posteriormente guiará la actividad. Para participar también hay que inscribirse de forma online.

Finalmente, 'Fiando sororidade' invita a construir de forma colectiva una red simbólica a través de la palabra y del tejido. Los participantes que asistan podrán escribir en trozos de tela mensajes, frases o palabras vinculadas al feminismo. Todos los pedazos de tela formarán una red que será expuesta en el parque de Begoña Caamaño.

Dicha actividad se desarrollará del 5 al 12 de marzo en los centros socioculturales de Conxo, As Fontiñas, Maruxa e Coralia y Laraño; y del 13 al 19 de marzo en los de Santa Marta, O Castiñeiriño, Vite y Lavacolla.

Finalmente, se celebrará la gala de entrega de los premios 'Mulleres de Compostela' el lunes 9 a las 19.00 horas en el Teatro Principal, en la que serán reconocidas ocho mujeres. Para asistir se deberá solicitar butaca butaca enviando un correo a protocolo@santiagodecompostela.gal.

DIFICULTADES POLÍTICAS

Durante su intervención, Sanmartín, que es la primera mujer en presidir la alcaldía de la capital gallega, ha sido preguntada sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la política. Al respecto, la mandataria ha asegurado que es una "anomalía histórica" que no hubiese una mujer al frente del Gobierno municipal antes de 2023.

"Una ciudad que es la capital del país, una ciudad tan diversa como Santiago de Compostela, un Ayuntamiento como el nuestro, es verdaderamente difícil no pensar que antes del año 2023 no llegase una mujer a la alcaldía", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que tiene bastante que ver con las "dificultades" que hay para en el ámbito político tener una dedicación que se exige al 100% "sin posibilidad ninguna de conciliación ni de tener unos horarios mínimamente humanos". "Creo que ese es el gran reto", ha enfatizado.

"Conseguimos llegar al ámbito judicial, político, pero hay una cosa en la que no conseguimos avanzar y es en los horarios, que son prohibitivos para la inmensa mayoría de mujeres de este país", ha indicado.