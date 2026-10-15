Santiago impulsa un recurso para acoger temporalmente a personas migrantes en situación de emergencia habitacional

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, junto a representantes de la Escola de Tempo Libre Don Bosco y la la Rede Veciñal de Apoio ás Persoas Migrantes, a 15 de octubre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha firmado este jueves un convenio con la Escola de Tempo Libre Don Bosco que está dotado con un total de 30.000 euros y permite contribuir a impulsar un recurso de acogida temporal destinado a personas migrantes, además de dar continuidad a otra iniciativa dirigida a jóvenes en riesgo de exclusión social.

Este recurso, gestionado por Don Bosco en colaboración con la Rede Veciñal de Apoio ás Persoas Migrantes, consiste en un piso ya en funcionamiento que garantiza a personas de este colectivo estancias medias de 15 días, que se pueden prorrogar en caso de ser necesario. Tienen prioridad de acceso las personas en situación administrativa irregular y aquellas que presentan problemas de salud.

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, lo ha presentado en rueda de prensa junto a Xesús María Vilas, en representación de Don Bosco, y de Isabel Varela y Javier Arregui, como parte de la Rede Veciñal. En su intervención, Rozas ha apelado al "racismo inmobiliario" y al "drama social del acceso a la vivienda, que afecta de forma más rotunda a los colectivos vulnerables".

El piso empezó a funcionar en junio de este año y ha contado desde su inicio con una ocupación del 100%, según constata Varela. Hasta ahora, acumula un total de 726 pernoctas. "La iniciativa es que tengan 15 días para buscar un trabajo y una casa o, si ya tienen trabajo, buscar una casa", explica.

La mayoría de usuarios proceden de Mali, aunque también han sido acogidas personas de Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea y Argelia. Los que salieron fueron capaces de "arrancar su vida, encontrar trabaja o conseguir una vivienda"; en algunos casos, algunos incluso fueron derivados a pisos de gente que forma parte de la Rede Veciñal.

"Este encuentro es una cosa positiva tanto para las personas que llegan como para las que estamos aquí. Como a nosotros no nos pasa, no sabemos el racismo descarnado que existe", completa Javier Arregui.