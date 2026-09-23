Santiago "parará el suministro a los depósitos" si detecta "algún tipo de riesgo" derivado del vertido

Vertido de purines en Tordoia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha asegurado este miércoles que el ayuntamiento "parará el suministro a los depósitos e informará a la ciudadanía" ante "cualquer parámetro que implique algún tipo de riesgo" para la captación de agua del Tambre derivado del vertido de Tordoia.

Así lo ha dicho tras participar esta mañana en una reunión del Comité Municipal de Coordinación que realiza "un seguimiento exhaustivo" del avance de este vertido originado en Tordoia pero que ya ha alcanzado el río Tambre. La intención es "tener previstos todos los escenarios posibles y anticipar las decisiones que sean necesarias".

Para ello, ha dicho Sanmartín, el ayuntamiento "reitera de aguas de Galicia la solicitud de información completa y puntual" para "poder contar con margen de maniobra a hora de tomar decisiones sobre el abastecimiento de agua". "Son decisiones estas que afectan al conjunto de los vecinos de Santiago e incluso a vecinos de O Milladoiro", ha precisado.

Las medidas de contención y eliminación del vertido que se realizaron hasta el momento "tuvieron efectos positivos", ha asegurado la regidora, "pero no han impedido que llegase" este martes al río Tambre, con "unos niveles de contaminación superiores a los que pueden entrar en la ETAP". "Esta situación pone en evidencia las previsiones de Aguas de Galicia e incuso de la conselleira de Medio Ambiente, quien garantizó hace una semana que el vertido no llegaría a Santiago", ha criticado Goretti Sanmartín.