Santiago verá reforzada la vigilancia en "zonas sensibles" con la incorporación de 40 agentes de la Policía Nacional

Junta local de seguridad en Santiago, a 3 de junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela verá reforzada la vigilancia en "zonas sensibles" con la incorporación de 40 efectivos a la Comisaría de Policía Nacional, que, en estos momentos, cuenta con una oficina provisional en el barrio de Santa Marta. Este refuerzo se realizará a través de concursos de traslados como policías en prácticas.

Al mismo tiempo, los agentes "intensificarán" los contactos con las organizaciones vecinales que han denunciado estas situaciones de conflictividad para "informar, formar y sobre todo recibir el 'feed-back' de estas situaciones". Así lo ha detallado el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que este miércoles ha participado en la junta local de seguridad junto a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Convivencia, Xan Duro.

Por su parte, el Ayuntamiento velará por la "reposición máxima" de agentes de la Policía Local que puede llevar a cabo. La alcaldesa ha indicado que la Administración local solicitó este refuerzo de efectivos del cuerpo estatal "para garantizar la sensación de seguridad necesaria y para poder actuar de manera más eficiente y más rápida".

El refuerzo se realizará en aquellos lugares "donde puede haber esa conflictividad de manera más intensa" --en palabras de Sanmartín-- y que Abalde, a preguntas de los medios, ha concretado en espacios como el Ensanche compostelano o Santa Marta. "Hay otros puntos que también son sensibles. A lo mejor no salen tanto en los medios de comunicación, pero la policía sí que los tiene detectados", ha apuntado.

Algunas de las cuestiones a resolver, ha explicado Sanmartín, "son de recorrido medio e incluso largo" y deben abordarse desde "una perspectiva integral", mientras que a otras "hay que darle una respuesta directa y rápida".

"Muchas de estas situaciones están vinculadas a otros fenómenos sociales, como puede ser el tema del narcotráfico y el tema de acumulación de personas con determinados niveles socioeconómicos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de actuar contra eso", ha valorado Abalde.

VALORACIÓN POSITIVA DE LOS DATOS SOBRE SEGURIDAD

Todo ello lo han explicado dentro de la valoración positiva que ambas instituciones realizan de los datos de la evolución de la seguridad, que recogen que las infracciones penales registradas se han reducido un 15 %. Entre ellos, figura el descenso del 23 % en los delitos contra las personas, la reducción del 11 % en los delitos contra la libertad sexual y la caída del 90 % en los robos con fuerza en establecimientos.

"Esos índices de seguridad objetiva tenemos que poder combinarlos con las sensaciones subjetivas de seguridad", ha opinado Abalde, que ha llamado a ser "sensibles a esa situación". Su valoración es similar a la de la regidora, que, aunque ha perfilado Santiago como "una ciudad relativamente segura", ha asegurado "entender la preocupación vecinal".

DISPOSITIVO O SON DO CAMIÑO

Otro de los asuntos abordados, debido a las fechas, es la celebración del festival O Son de Camiño y de otros eventos que acogerá la capital gallega en las próximas semanas. El evento programado para los días 18, 19 y 20 de junio contará con un amplio dispositivo policial y un plan de movilidad ya "rodado" y "muy parecido" al de años anteriores.

En concreto, el dispositivo policial contará con un importante refuerzo de efectivos y medios especializados, con la participación de 200 efectivos en cada jornada del festival. La Policía Nacional movilizará unidades como la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), TEDAX, Información y Policía Judicial.

Además, la Brigada Móvil prestará servicio en la Estación Intermodal y se desplegarán medios aéreos, incluidos drones y sistemas antidrón, así como la Unidad de Guías Caninos.

En cuanto a la movilidad, el dispositivo implementará "algunas mejoras" en lo que tiene que ver con el acceso de las personas residentes en el entorno del Monte de Gozo, según ha explicado Xan Duro, también encargado del área de Movilidad. De igual forma, se mantendrán los refuerzos del transporte público.