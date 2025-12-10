'Santiago(é)Tapas' regresa el 19 de febrero con cambios en sus categorías y premio a la mejor tapa vegetariana

Cartel promocional de la nueva edición de 'Santiago(é)Tapas' - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El certamen gastronómico 'Santiago(é)Tapas', en el que los locales compostelanos compiten por ofrecer la mejor tapa, regresará con su XVII edición entre el 19 de febrero y 8 de marzo de 2026 para, un año más, reforzar la apuesta hostelera en una época de menor consumo. Los establecimientos interesados tienen menos de un mes, hasta el 7 de enero, para inscribirse.

Esta edición contará con cambios en las categorías del concurso y dos nuevas: una premiará la mejor tapa vegetariana y otra reconocerá a la mejor con ingrediente destacado con Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Xeográfica Protexida (IXP), Producción Ecológica o Artesanía Alimentaria de Galicia.

Las categorías se dividirán ahora en tres principales (tradicional, creativa y dulce) y cinco adicionales, donde se encuadrarán los dos nuevos premios y los galardones a mejor tapa en maridaje con cerveza, maridaje con vino y sin gluten. Así, cada propuesta podrá optar a un solo premio principal, sin prejuicio de que, además, pueda ganar uno de los premios adicionales.

Estas son algunas de las novedades presentadas en rueda de prensa este miércoles por la concejala de Turismo, Míriam Louzao; la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González, y la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil.

Además, de cara a Navidad y con el fin de alentar a establecimientos a que se inscriban, el Ayuntamiento de Santiago ha iniciado una campaña de promoción con la distribución de 65.000 manteles y carteles colocados en bares y restaruantes, aparte de una campaña publicitaria en múltiples soportes y espacios urbanos.

OTRAS NOVEDADES

Por otro lado, con el objetivo de elevar aun más la calidad general de las tapas del concurso, Turismo de Santiago ha decidido introducir algunos cambios en las bases, tales como criterios más específicos de valoración, que pondrán el foco en el concepto de tapa y en las técnicas culinarias que se emplean en ellas.

Por ejemplo, se entenderá cómo tapa una pequeña porción de comida, elaborada para acompañar una bebida, que no supere los 90 gramos de peso en la categoría tradicional y 75 gramos en las otras categorías (creativa, doce y adicionales).

Como otra novedad, el galardón en la categoría creativa, que llevará el sobrenombre de la Diputación da Coruña, será la tapa que represente a Santiago en el concurso 'De tapas por Galicia', organizado por Turismo de Galicia. Por su parte, el galardón en la categoría tradicional añadirá a su denominiación 'Compostela Gastronómica'.