Santos acusa a la dirección de Podemos de "discriminar" a los inscritos gallegos al cambiar las reglas de las primarias

Publicado 08/10/2018 12:46:48 CET

Asegura que la dirección estatal limita la participación al exigir la verificación de identidad, algo que no recoge el reglamento de las primarias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha cargado contra la dirección estatal de Podemos por "discriminar" a los inscritos gallegos al "poner más requisitos" para participar en el proceso interno en el que el partido morado escogerá nuevos órganos de dirección y Secretaría Xeral.

Santos ha ofrecido declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento de Galicia este lunes. Allí, ha trasladado la "preocupación" de la dirección gallega --que apoya la santiaguesa Carolina Bescansa para liderar Podemos Galicia-- tras conocer una decisión que consideran "discriminatoria".

Así, según la secretaria xeral saliente, la dirección estatal que encabeza Pablo Iglesias ha fijado como requisito para participar y votar en las primarias gallegas que los inscritos hayan verificado su identidad presentando su DNI. Santos asegura que la decisión va en contra de lo aprobado "en el margen de sus competencias" por la dirección gallega.

Y es que el reglamento de las primarias, en su apartado de 'Censo de votantes', establece que "podrán votar en la Asamblea Ciudadana' las personas inscritas en Podemos Galicia que lo sean desde diez días antes del comienzo de las votaciones". El censo quedó cerrado a las 00,00 horas de este lunes 8 de octubre.

Carmen Santos ha remarcado que este requisito no fue exigido para votar en los recientes procesos internos celebrados en las comunidades de Madrid, Cataluña o Cantabria. "No es tolerable que nuestro inscritos no puedan votar de la misma manera y tengan más requisitos que los inscritos catalanes o madrileños", ha apostillado.

INSTA A LA DIRECCIÓN A QUE RECTIFIQUE

Así las cosas, ha instado a la dirección estatal a que "rectifique" porque entiende que la decisión "no tiene ningún tipo de justificación", ya que no favorece la "participación" en el proceso e invade las "competencias" de la dirección gallega.

"Quiero pensar que es un error y que se va a arreglar", ha añadido Carmen Santos, que ha descartado comentar si cree que la decisión se debe a la entrada en escena de Carolina Bescansa, enfrentada al líder morado, Pablo Iglesias. "No entro en eso. Lo que quiero es defender los derechos de los inscritos", ha apuntado.

La cúpula de la organización gallega ha avanzado que este martes (día en el que se cierra el plazo de presentación de candidaturas) se reunirá de urgencia para abordar la situación el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA), máximo órgano de dirección del partido morado.