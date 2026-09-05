Sanxenxo cocina y sirve la tortilla más grande del mundo ante miles de asistentes: Se repartieron 10.000 raciones

Elaboración de la tortilla más grande del mundo - AYUNTAMIENTO DE SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sanxenxo (Pontevedra) ha elaborado este sábado la tortilla más grande ante miles de asistentes. El plato, cocinado por la empresa El Huevo de la Abuela, contó con 17.000 huevos, 1.700 kilos de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento de Sanxenxo en nota de prensa, miles de personas se acercaron a ver la preparación de la tortilla, sobre una sartén de seis metros de diámetro y la participación de 72 personas. Para realizar esta operación fue necesaria también una grúa de 75 toneladas.

Una vez terminado el plato, a las 14.15 horas, comenzó el reparto de las 10.000 raciones --con y sin cebolla-- a un precio de tres euros cada una. El dinero recaudado con las ventas se destina a fines benéficos.

Este reto gastronómico está enmarcado en las actividades vinculadas a la Feira da Cebola y las celebraciones de Santa Rosalía de la localidad.