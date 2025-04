Sargadelos comunica a Inspección de Trabajo el cierre de su planta de producción de Cervo (Lugo)

Archivo - Arquivo - Foto aérea do complexo de Sargadelos en Cervo (Lugo)

CC.OO. recuerda al administrador único que "lo que hay que hacer es cumplir" y respetar los derechos de los trabajadores

LUGO, 2 (EUROPA PRESS)

El administrador único del grupo Sargadelos, Segismundo García, ha comunicado por carta a Inspección de Trabajo y Seguridad Social que "con fecha de hoy mismo" se procede al cierre de la planta de producción de la emblemática factoría en Cervo (Lugo), "ante la imposibilidad de resolver en plazo las deficiencias" que habían sido detectadas.

La misiva fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press se produce días después de que el propio Segismundo García instase por carta a Inspección de Trabajo a "cerrar y precintar" la fábrica tras recibir una multa de 5.000 euros por 36 deficiencias.

Las instalaciones de Cervo están declaradas Bien de Interés Cultural y en su carta de este miércoles, el administrador de Sargadelos incluso llega a sugerir que las aprovechen "para acometer un centro de interpretación de la cerámica".

Por su parte, el sindicato comarcal de industria de CC.OO., que muestra su apoyo "total" a la plantilla, rechaza por "incomprensible" el anuncio de la decisión del cierre, y recuerda al empresario que "lo que hay que hacer es cumplir" con lo que indica la Inspección de Trabajo y respetar los derechos laborales "de todos y cada uno de los trabajadores".

POSIBLE EXPOSICIÓN A SÍLICE

En la propia carta remitida con fecha de este 2 de abril, Segismundo García recuerda el requerimiento hecho por la inspección: "Se deberá formar e informar a todos los trabajadores con posible exposición a sílice cristalina sobre los riesgos existentes para su salud...", recoge.

Y remite a una respuesta a ese requerimiento en la que él mismo se refería a la "manifiesta incompetencia" de la dirección "para saber proteger la salud de sus trabajadores y visitantes" e instaba al cierre y precintado de las instalaciones.

Ahora, indica que se atreve a "proceder al cierre de la planta de producción, con fecha de hoy mismo" y pide a Trabajo que no lo interprete como un "look out o cierre empresarial".

"Ante la dificultad para respetar y acometer la ingente normativa vigente, y dado que, según dicen, nuestra salud corre peligro, nos parece obligado no demorar el cierra para evitar multas, sinsabores y dar satisfacción cumplida a esa solícita inspección", apunta.