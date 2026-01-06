Una sartén olvidada al fuego obliga a evacuar a dos personas en Ferrol (A Coruña)

Europa Press Galicia
Publicado: martes, 6 enero 2026 19:08
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio provocado por una sartén olvidada al fuego ha obligado a evacuar de un edificio a dos personas este martes en Ferrol (A Coruña).

   Según han confirmado los bomberos de Ferrol a Europa Press, el fuego generó "mucho humo" por lo que fue necesario evacuar a estas dos personas del domicilio.

   En concreto, el 112 Galicia ha relatado que el suceso tuvo lugar en la calle Pardo Bajo en torno a las 15.00 horas y fue un particular quien avisó a la Central de Emergencias, que informó a Urxencias Sanitarias, Bomberos, Policía Local y Nacional.

