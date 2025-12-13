Sectores de discapacidad, menores e infantil se concentran el 18 de diciembre para denunciar el "ninguneo" de la Xunta

Archivo - Un niño juega en una fuente en Madrid Río, a 11 de julio de 2023, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sindicales de los sectores de atención a la discapacidad, menores e infantil se manifestarán el próximo jueves 18 de diciembre para denunciar el "ninguneo" al que, aseguran, los somete la Consellería de Política Social.

CIG-Ensino, CCOO Ensino, UGT, USO, CUT y SNEP hacen referencia explícita en el comunicado de convocatoria a la conselleira, Fabiola García que, "una vez más, ningunea a los agentes sociales al no responder a la solicitud de reunión para debatir sobre cuestiones "cruciales" para los servicios sociales.

"Esta práctica, ya habitual de la Consellería, de no recibir a los representantes de los trabajadores y usuarios para abordar temas tan importantes como la dignificación salarial, la mejora de ratios y la dotación de recursos en los sectores de discapacidad, menores e infantil

0-3, demuestra una falta de respeto por la negociación colectiva y por el bienestar de los trabajadores, así como de las personas a las que atienden", lamentan.

"Ante esta obstinada negativa al diálogo y a la negociación de mejoras y, agotado el plazo de 10 días dado por la representación sindical", anuncian que retoman las movilizaciones.

Así las cosas, la primera movilización será el 18 de diciembre a las 10.30 horas frente a la Xunta de Galicia para "exigir que se abra un diálogo y se den pasos reales para mejorar las condiciones laborales, sociales y salariales, así como la calidad de los servicios".

"La responsabilidad de que el conflicto se agrave es, única y exclusivamente, de la Xunta por su actitud de cierre y desprecio a la unidad de acción sindical, así como a todo el personal trabajador representado", concluyen.