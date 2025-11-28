El seguimiento de la huelga en Atención Primaria ronda el 4% en el turno de tarde de este viernes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada en Atención Primaria por CIG y O'Mega ha regitrado este viernes un seguimiento del 4% en el turno de tarde, según los datos de la Consellería de Sanidade. Esta es la última jornada del paro de tres días convocado por las dos centrales sindicales después de que se descolgasen CSIF, CCOO y UGT, y Simega.

Más concretamente, en el área sanitaria de A Coruña e Cee el seguimiento ha sido del 3,56 %; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, del 5,54 %; en la de Ferrol, 1,23 %; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 0,00 %; en el área de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, del 1,57 %; en la de Pontevedra e O Salnés, del 4,76 %; y en la de Vigo, del 7,67 %.

Así llega a su fin un paro durante el que, tal y como destaca la Consellería, "la sanidad pública gallega ha respondido apropiadamente a la demanda asistencial que se ha presentado en los centros sanitarios gallegos".

HUELGA TCAEs

Asimismo, durante esta jornada se está desarrollando también una huelga entre los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) para "exigir a la Administración central una corrección de su reconocimiento" y que ronda un seguimiento del 4,88%.

Por áreas sanitarias, en la de A Coruña e Cee, la participación ha sido del 1,50%; en la de Santiago e Barbanza, del 2,78%; en la de Ferrol, del 6,49%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 2,13%; en la de Ourense, Verín e O Barco, del 7,73%; en la de Pontevedra e O Salnés, del 5%; y en la de Vigo, del 9,28%.