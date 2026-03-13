El seguimiento de la huelga de médicos en atención primaria alcanza el 3,36% en el turno de mañana de este viernes

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos de atención primaria convocada por O'Mega ha alcanzado en el turno de mañana de este viernes un 3,36%, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña e Cee fue del 3,80%; en la de Ferrol, 4,69%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 3,33%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,11%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 0,29% ; en la de Pontevedra e O Salnés, 1,42 %; y en la de Vigo, 6,25%.

Como consecuencia de la huelga, entre el lunes 2 y el jueves 12 de marzo, se han suspendido 43.052 consultas en Galicia.

Por otra parte, O'Mega ha emitido un comunicado en el que informa de que los facultativos de Vigo continuarán con su decisión de dejar de hacer peonadas, pese al intento de negociación por parte del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Recuerdan también que cirujanos, ginecólogos, anestesistas y urólogos del hospital Luccus Augusti (HULA) de Lugo comunicaron este jueves a la Xunta que también dejarán de hacer peonadas mientras duren las huelgas de médicos convocadas en Galicia.

En la provincia de Lugo ya habían comunicado esta misma decisión facultativos de distintas especialidades del Hospital de A Mariña, en Burela.

MANIFESTACIÓN EN SANTIAGO

El sindicato ha convocado para este sábado una manifestación en Santiago para reclamar a la Xunta la apertura de una negociación "seria" que permita desconvocar las huelgas autonómicas.

La manifestación partirá a las 11.30 horas de la Alameda de Santiago y se dirigirá hasta el Parlamento de Galicia, donde tras una breve concentración, proseguirá hasta la plaza de Platerías.