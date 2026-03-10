El seguimiento de la huelga de médicos en primaria supera el 4% en el turno de tarde de este martes

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela.
Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 10 marzo 2026 17:21
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega en el turno de tarde de este martes ha sido del 4,69%.

   Por áreas sanitarias, el respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 3,31%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,75%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,99%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,38%; y en la de Vigo, 13,33%.

   La huelga no ha tenido seguimiento en el área sanitaria de Ferrol ni en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

   La Consellería de Sanidade ha informado de que en las seis jornadas de huelga, hasta el momento, se han suspendido 30.574 consultas en Galicia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado