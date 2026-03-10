El seguimiento de la huelga de médicos en primaria supera el 4% en el turno de tarde de este martes

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega en el turno de tarde de este martes ha sido del 4,69%.

Por áreas sanitarias, el respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 3,31%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,75%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,99%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,38%; y en la de Vigo, 13,33%.

La huelga no ha tenido seguimiento en el área sanitaria de Ferrol ni en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

La Consellería de Sanidade ha informado de que en las seis jornadas de huelga, hasta el momento, se han suspendido 30.574 consultas en Galicia.