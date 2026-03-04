El seguimiento de la huelga de médicos en primaria en el turno de tarde ronda el 5%, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato médico O'Mega en el turno de tarde de este miércoles ha sido del 4,91%.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña e Cee fue del 2,78%; en la de Ferrol, del 2,78%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, del 2,63%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,49%; en la de Pontevedra e O Salnés, 7,14%; y en la de Vigo, 12,50%. En el área de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos la huelga no ha registrado seguimiento en el turno de tarde.

La Consellería de Sanidade y la central sindical retoman las negociaciones este jueves con una reunión en la que se buscará poner fin al paro indefinido al que están llamados los facultativos de atención primaria por parte de O'Mega.