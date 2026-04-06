La Seguridad Social gana 7.644 afiliados en marzo en Galicia, un 0,7% más, hasta 1.095.875 cotizantes

Archivo - Una persona espera a que abra una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó una media de 7.644 cotizantes en marzo en Galicia respecto al mes anterior (+0,7%), de modo que situó el total en 1.095.875 afiliados, según los datos que publica este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son 16.479 más que un año atrás, lo que supone un ascenso del 1,53%.

En el conjunto estatal, el sistema ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.