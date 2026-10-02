La Seguridad Social pierde 6.516 cotizantes en septiembre en Galicia, pero gana 23.965 en el último año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió una media de 6.516 cotizantes en septiembre en Galicia, en relación al mes de agosto, lo que supone una caída del 0,57%, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por Europa Press.

De esta manera, en los últimos 12 meses la comunidad contabiliza 23.965 trabajadores más, subiendo un 2,17% respecto a septiembre de 2025, hasta alcanzar las 1.127.967 personas.

De este total, 905.334 corresponde al régimen general, mientras que 204.946 son autónomos y 17.687 trabaja en el mar.

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 92.327 cotizantes en septiembre con respecto al mes anterior (+0,41%), situándose en 22.437.553 trabajadores, siempre según datos del Ministerio, que destaca que se trata del mayor incremento para un mes de septiembre desde que hay registros.

En el último año, el incremento ha sido de 739.888 afiliados en la serie original, con un crecimiento interanual del 3,41%. Respecto a 2018, la afiliación media acumula un aumento de más de 3,57 millones.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 108.832 afiliados, hasta alcanzar un nuevo máximo de 22.480.796. Así, se acumulan ya 68 meses consecutivos de incrementos y se consigue el nivel más elevado de la serie, más de cinco años y medio de incrementos".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que durante buena parte de septiembre los registros diarios se situaron por encima de los 22,5 millones de trabajadores, lo que, a su juicio, "augura una tendencia de crecimiento del mercado laboral que se va a mantener en los próximos meses".

Además, ha recalcado que el día 28 de septiembre "los registros diarios alcanzaron su nivel más elevado, con 22.576.593 afiliados, nunca ha habido tantas personas trabajando en España".

La ministra ha puesto también el foco en el empleo femenino, con más de 10,5 millones de mujeres afiliadas, y en la evolución de la contratación indefinida, ya que más de 15 millones de afiliados cuentan actualmente con un contrato de este tipo.

Asimismo, ha destacado el comportamiento de los trabajadores extranjeros, que han superado los 3,6 millones de afiliados y representan más del 16% de la fuerza laboral en España. En este contexto, Saiz ha señalado que la regularización extraordinaria está siendo "una pieza clave".

LA REGULARIZACIÓN APORTA MÁS DE 420.00 AFILIADOS AL SISTEMA

De hecho, en el marco de este proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, la Seguridad social contabilizó a 30 de septiembre un total de 421.306 afiliados procedentes de esta medida, 83.389 más que el último día del mes de agosto.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia, con 118.485 afiliados, seguido de Venezuela, con 71.999, concentrando entre ambos países casi la mitad del total.

Por regímenes, el 77,4% de estos trabajadores regularizados (326.256 personas) se encuadró en el Régimen General, mientras que 22.681 (5,4%) lo hicieron como trabajadores autónomos.

Por sexos, el 60,2% eran hombres (253.490) y el 39,8%, mujeres (167.815).