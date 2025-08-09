Seis heridos leves tras una colisión entre tres vehículos en Cangas (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, y otra ha salido ilesa, en una colisión entre tres vehículos en Cangas (Pontevedra), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Según ha relatado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar poco antes de las 14.00 horas de este sábado en la PO-551, concretamente entre los puntos kilométricos 15 y 16, a su paso por el alto de A Magdalena.

En concreto, fue a través del sistema de emergencia integrado en uno de los vehículos implicados el que emitió la alerta de la colisión, además de varios particulares que llamaron a la Central de Emergencias.

Por lo que se informó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, Policía Local y al GES de Mos. Con todo, los heridos fueron derivados a centros hospitalarios.