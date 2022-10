La Semana de Cine Euroárabe AMAL 2022 defenderá el respeto a la dignidad humana con temas sobre la mujer y la infancia

El certamen se celebrará del 24 al 29 de octubre en el Teatro Principal de Santiago y se proyectarán cinco filmes en un pase único por día a las 21,00 horas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine Euroárabe AMAL 2022 celebra este año su edición número 20, en la que se proyectarán cinco cintas comprometidas con el respeto a la dignidad humana a través de temáticas sobre la mujer y la infancia.

La presentación del festival se ha celebrado este jueves en Santiago y han participado el presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y director de la semana de cine, Ghaleb Jaber Martínez; el secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; y la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón.

El certamen se celebrará del 24 al 29 de octubre en el Teatro Principal de Santiago en el que se proyectarán tres películas de ficción y dos documentales que se podrán ver en un pase único por día a las 21,00 horas.

Las entradas, que tendrán un precio de tres euros --más gastos de gestión-- estarán a la venta online en Ataquilla.com y las restantes se podrán adquirir en el despacho de billetes del Teatro Principal, una hora antes de cada proyección, según ha informado la organización.

En la presentación, el presidente de la Fundación ha remarcado que esta es la iniciativa "más importante y longeva del audiovisual sobre el mundo árabe" y ha remarcado que llegó a Santiago como la cita de la "reivindicación social, la tolerancia y la concordia de los pueblos".

Así, ha remarcado que AMAL "vuelve a ser, un año más, el gran puente cultural" entre Oriente y Occidente a través de documentales y películas comprometidos con "el respecto a la dignidad humana, algo que esta edición se visibiliza con temáticas sobre la mujer y la infancia".

LLENO ABSOLUTO

En su intervención, Rosón ha calificado la semana como "un gran festival", que representa "algo que va mucho más allá de los territorios". "Una variadísima oferta de cine, que enriquece la oferta cultural y cinematográfica de Compostela", ha remarcado Rosón.

Anxo Lorenzo, por su parte, ha incidido en que este festival "abre mucho los ojos" sobre la cultura árabe, ya que, "cuando se conoce algo hay otra aproximación que hace que se eliminen los clichés y ciertos prejuicios que vienen dados".

Así, ha animado a la gente a que acuda a ver las diferentes propuestas y ha remarcado que en las últimas ediciones "no se cogía" en el Teatro Principal.

LA SANDÍA EN AMAL 2022

En cuanto a la imagen de AMAL 2022, el presidente de la Fundación ha explicado su historia que surgió después de la Guerra de los Seis Días de 1967. En aquel momento, Israel prohibió el uso de la bandera palestina en Gaza y Cisjordania.

De esta forma, la prohibición se extendió a la obras de los pintores que no podían dibujar la bandera palestina en sus obras. Fue entonces, cuando los artistas recurrieron a la sandía, con los colores principales de la bandera palestina.

Este año, la semana del cine AMAL se abrirá con la charla 'El mundo árabe para dummies', el lunes 24. La entrada será gratuita y de libre acceso hasta completar el aforo del teatro, pero deberán solicitar las entradas en Ataquilla.com y, si no se agotan, en la taquilla del Teatro Principal una hora antes del inicio.

La primera sesión de cine de será el martes 25, con el largometraje de ficción '1982'; el miércoles 26 el documental 'The Captains of Zaatari'; el jueves 27 la película 'Farha'; el viernes 28 el documental 'Mayor'; y el sábado 29 la ficción 'You resemble me'.

Además, como es habitual, el restaurante Caney organizará la Semana Gastronómica de AMAL en la fecha del festival y ofrecerá el menú árabe diseñado por el chef Pedro Roca.