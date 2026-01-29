El Sergas inicia un procedimiento de control para verificar la situación de Povisa tras denuncias por falta de médicos

VIGO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha iniciado un procedimiento interno de control para verificar la situación del hospital privado Ribera Povisa de Vigo tras denuncias conocidas en los últimos meses por falta de médicos.

Fuentes del Sergas han confirmado a Europa Press que se investiga lo ocurrido para, en su caso, adoptar las medidas oportunas que sean necesarias.

Las mismas fuentes han explicado que fue en abril del año pasado cuando se inició la ejecución del nuevo contrato de servicios con el hospital vigués. En los pliegos del mismo se establece la obligación de disponer del personal necesario y adecuado para la ejecución del contrato, en los términos recogidos y legalmente establecidos y con la máxima calidad exigible, subraya el departamento sanitario de la Xunta.

Particularmente, también se exige la cobertura de los medios personales de forma que la ejecución del contrato y la adecuada respuesta desde el punto de vista asistencial queden siempre garantizadas. "Además, se considera una condición especial de ejecución del contrato disponer en todo momento de los recursos personales necesarios para garantizar la correcta asistencia", ha insistido el Sergas.

Para el seguimiento de estas obligaciones, Sanidade recuerda que se creó una Unidad de Supervisión y Control, incluyendo también los pliegos de la licitación objetivos de gestión sanitaria de "obligado cumplimiento". Por ello, ahora se ha iniciado este procedimiento interno tras conocerse supuestos casos de falta de médicos.