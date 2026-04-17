Los servicios de emergencias rescatan del mar a una persona en la zona de la Torre de Hércules, en A Coruña

Archivo - Sala de operaciones 112 Galicia. - XUNTA - Archivo

A CORUÑA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han rescatado del mar este viernes a una persona en las proximidades de la escultura conocida como la caracola, en la zona de la Torre de Hércules, en A Coruña.

Según ha informado el 112 Galicia, sobre las 19.30 horas la central de emergencias recibió el aviso de un particular que aseguraba ver a alguien pidiendo ayuda en medio del agua.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al personal de Salvamento Marítimo, que movilizó el helicóptero Helimer, y a la Guardia Civil, que desplazó una embarcación.

Además, fueron avisados los bomberos de A Coruña, que enviaron al punto a una dotación con embarcación y fueron los encargados de sacar a la persona del agua y evacuarla hasta el muelle de Oza, donde fue atendida por los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En el operativo participaron también agentes de la Policía Local que, tal y como ha explicado el 112 Galicia, confirmaron el relato de la persona que dio aviso.